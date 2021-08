Auch der Juli hat uns wieder einige branchenrelevante News beschert, die wir euch im Rahmen unseres Affiliate Monatsrückblicks gerne wieder zusammenfassen:

Marke „Black Friday“ wird endgültig gelöscht

Der Black Friday gilt auch in unseren Breitengraden seit vielen Jahren als DER Shopping-Tag schlechthin. Noch vor kurzem war der Begriff „Black Friday“ ein eingetragener Markenname und damit ein geschützter Begriff, den andere Unternehmen (z. B. Affiliates) ohne entsprechende Lizenz nicht gewerblich verwenden durften. Dadurch wurden in der Vergangenheit bspw. Seiten wie Blackfriday.de aufgrund von Markenrechtsverletzungen abgemahnt.

Wie in unserem April-Rückblick bereits geschrieben, hatte das Landgericht Berlin die Löschung der Marke „Black Friday“ auf Klage von Blackfriday.de bewilligt. Die Markeninhaber hatten dagegen zwar Berufung in Karlsruhe eingelegt, jedoch hat der Bundesgerichtshof das Urteil mit Beschluss vom 27. Mai (I UB 21/20) bestätigt. Somit können nun alle Werbetreibenden aufatmen! Weitere Infos hierzu findest du in unserem Blog-Artikel.

Das Inkrafttreten des TTDSG rückt näher

Nachdem mitunter am 21. April die erste Anhörung im Bundestag zum Entwurf des neuen Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetzes (TTDSG) stattfand, wurde am 20. Mai 2021 jener Gesetzentwurf vom Bundestag verabschiedet. Somit kann es nun als beschlossene Sache gelten, dass das Gesetz am 01. Dezember in Kraft treten wird. Spätestens jetzt sollten sich daher betroffene Stakeholder wie bspw. Werbetreibende Gedanken zu einem rechtssicheren Umgang mit User-Daten machen und Ressourcen in den Aufbau entsprechender Systeme und Prozesse investieren.

Mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes gelten in Deutschland sodann die EU-Vorgaben für das Cookie-Handling, welche bisher noch nicht in nationales Recht gegossen worden sind. Jene Regelungen finden sich dann in §25 TTDSG wieder:

„Die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in der Endeinrichtung gespeichert sind, sind nur zulässig, wenn der Endnutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen eingewilligt hat. Die Information des Endnutzers und die Einwilligung haben gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 zu erfolgen.“

Somit dürfen nur noch dann Cookies gesetzt werden, wenn Webseitenbesucher dem ausdrücklich zugestimmt haben. Welche Implikationen das TTDSG für das Affiliate-Marketing haben wird, könnt ihr zum Beispiel auf dem sehr empfehlenswerten Blog von easy Marketing lesen.

Pinterest goes Affiliate

Plattformgrößen wie Shopify, TikTok und Instagram haben den Anfang gemacht – Pinterest zieht nach und macht nun auch die ersten Schritte in Richtung einer Affiliate-Integration ins eigene Ökosystem.

Die beliebte „Online-Pinnwand“ für Bilder samt Ideen zu Dekorationen, Rezepten, Urlaubsreisen und vielem mehr bietet seit kurzem die Möglichkeit, über die neuen „Shoppable Pins“ anhand von Affiliate-Links auf Shops zu verlinken und den Traffic des jeweiligen Creators im Falle eines getätigten Kaufes zu monetarisieren. Das Feature ist momentan noch ausgewählten Creators vorbehalten, wird jedoch bei zufriedenstellenden Ergebnissen mit großer Wahrscheinlichkeit perspektivisch breiter ausgerollt werden. Weitergehende Infos zum Tool und dessen Integration findet ihr im Artikel von Caroline Kollmar auf onlinesolutionsgroup.de.

Das Awin Advertiser Success Center und neuer News Manager

Nachdem das Partner Success Center von Awin auf sehr positive Resonanz seitens der Affiliates gestoßen ist, hat Awin nun auch ein Advertiser Success Center ausgerollt. Dieser interaktive Hub für Advertiser (und Agenturen) soll der „digitale Dreh- und Angelpunkt“ für Advertiser sein, um ein langfristiges, erfolgreiches Management von Partnerprogrammen auf Awin garantieren zu können.

Neben dem neuen Advertiser Success Center veröffentlichte Awin ebenfalls eine neue, vollständig überarbeitete Version des News Managers. Da Affiliate Marketing People Business und Kommunikation dementsprechend an oberster Stelle steht, kann dies als eine sehr erfreuliche News eingeordnet werden. Das neue Communication Center bietet Advertisern (und Agenturen) eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten sowie Verbesserungen. Der Rollout ist mittlerweile in Gänze umgesetzt, womit einer fleißigen Nutzung nichts mehr im Wege steht!

xpose360 Summer Rallye 2021

Auch in diesem Jahr veranstaltet die xpose360 wieder exklusiv die große Affiliate Summer Rallye. Im Zeitraum vom 19. Juli bis 15. August können alle teilnehmenden Affiliates von tollen Incentives und spannenden Sach- und Geldpreisen im Wert von über 14.000 € profitieren. Einen Überblick zu den 13 teilnehmenden Partnerprogrammen, den Teilnahmebedingungen sowie den jeweiligen Preisen findet ihr in diesem Blogbeitrag.

Podcast-Folgen im Juli: Affiliate TalkxX & Affiliate Musixx

Affiliate TalkxX 26: Affiliate goes international // Interview mit Franziska Wachter (xpose360)

Affiliate Musixx 95: iGaming Affiliate und der neue Glücksspielstaatsvertrag // Interview mit Torsten Latussek

Wir freuen uns auf einen ereignisreichen August und werden euch wie gewohnt mit dem kommenden Monatsrückblick auf dem Laufenden halten!