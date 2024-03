Affiliate TalkxX Folge 53: Bye Bye Third Party Cookie – da war doch was! 

Im Zuge der wachsenden Bedeutung von Datenschutz und den technischen Entwicklungen im Internet haben sich die Anforderungen an das Tracking im Affiliate-Marketing stark verändert. In einer neuen Ausgabe des Podcasts „Affiliate Talkxx“ diskutiert Moderator Tom Dirnhöfer mit Daniel Böhm, dem Head of Integration bei Webgains, über die Herausforderungen und Lösungen im Bereich Cookie-Tracking, Third-Party-Cookies und Consent-Management im Affiliate-Marketing.

Daniel Böhm, der seit 2007 im Bereich der Integration von Affiliate-Programmen tätig ist, gibt einen umfassenden Einblick in die Evolution des Trackings von der ausschließlichen Nutzung von Third-Party-Cookies hin zu First-Party-Cookie-Tracking und serverseitigen Lösungen. Die Diskussion beleuchtet insbesondere die Auswirkungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Einführung von Tracking-Einschränkungen durch Browser wie Safari und Chrome.

Webgains hat bereits 2018 auf First-Party-Tracking umgestellt, um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden und die Abhängigkeit von Third-Party-Cookies zu reduzieren. Böhm erklärt die technischen Unterschiede zwischen Third-Party- und First-Party-Cookies und diskutiert die Herausforderungen, die sich durch Browser-Restriktionen und die Privacy Sandbox von Google ergeben. Darüber hinaus wird die Rolle von serverseitigem Tracking (Server-to-Server) als Ergänzung oder mögliche Alternative zu traditionellen Tracking-Methoden betrachtet.

Ein weiteres Thema des Gesprächs ist die Wahrnehmung und Akzeptanz von Consent-Bannern durch die Endverbraucher. Trotz der regulatorischen Herausforderungen und technischen Beschränkungen bleibt das Affiliate-Marketing ein dynamischer und anpassungsfähiger Bereich des digitalen Marketings. Böhm betont die Bedeutung von Flexibilität und der Bereitschaft, neue Technologien und Ansätze zu adoptieren, um die Effektivität des Affiliate-Marketings auch in einem sich wandelnden digitalen Umfeld sicherzustellen.

Abschließend wirbt Daniel Böhm für Webgains und hebt die Stärken des Netzwerks hervor, darunter der exzellente Support, die internationale Reichweite und der Einsatz moderner Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Machine Learning zur Optimierung von Affiliate-Programmen.

Wenn Du mehr erfahren möchtest, höre Dir die neue Folge von Affiliate TalkxX an!

Vernetze Dich mit Daniel Böhm: LinkedIn

Zu den Webgains GmbH Seiten geht es hier lang: Webseite, Instagram