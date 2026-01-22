AskTheExpert mit Julian Weiß

In der neuen Ausgabe von #AskTheExpert werfen wir einen detaillierten Blick auf den Affiliate-Marketing Trend-Report 2026, der gemeinsam mit der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360 entstanden ist. Basierend auf den Einschätzungen von rund 1.200 Marktteilnehmer:innen sowie den Prognosen von 42 führenden Branchenexpert:innen liefert der Report einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Trends, Herausforderungen und Wachstumspotenziale der kommenden Monate. Gemeinsam mit unserem Experten Julian Weiß (Head of Affiliate Marketing & Cooperations MAI xpose360) ordnen wir die zentralen Ergebnisse ein und sprechen darüber, was sie konkret für Advertiser, Publisher und Netzwerke bedeuten.

Was macht dich zum Experten?

Ich bin seit inzwischen rund zehn Jahren im Affiliate-Marketing tätig und habe in dieser Zeit auf Agenturseite Partnerprogramme für Advertiser aus unterschiedlichsten Branchen betreut, darunter Retail, Finance und Telco.

Darüber hinaus durfte ich bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit Markus Kellermann den Affiliate-Marketing Trend-Report für den AffiliateBLOG sowie die MAI xpose360 begleiten und die Ergebnisse inhaltlich aufbereiten.

Parallel dazu habe ich schon immer eigene Affiliate-Projekte umgesetzt, was mir persönlich besonders viel Freude bereitet. Dazu zählten unter anderem Testseiten für Motorsägen, thematische Content-Seiten rund um Barfußschuhe und Faszienrollen sowie zuletzt eine Content- und Preisvergleichswebsite zum Thema Fair Fashion.

Im Trend-Report wird deutlich, dass Künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning sowohl für Affiliates als auch für Advertiser zentrale Themen sind. Welche konkreten Veränderungen und Chancen siehst du durch den Einsatz von KI im Affiliate-Marketing?

Der Trend-Report 2026 zeigt sehr deutlich zwei zentrale Potenziale von Künstlicher Intelligenz im Affiliate-Marketing. Zum einen eröffnet KI Publishern die Möglichkeit, mehr Reichweite zu generieren, obwohl die Herausforderung von Zero-Click natürlich hier als Herausforderung berücksichtigt werden muss.

Zum anderen lassen sich Prozesse optimieren, wodurch Effizienzgewinne entstehen und gleichzeitig mehr Freiraum für kreative, strategische und zeitintensive Aufgaben geschaffen wird. Das zeigt sich beispielsweise bei uns in der Agentur, in Bezug auf unsere Partnermanagement für Kunden.

Besonders spannend finde ich aktuell zwei konkrete Anwendungsfelder, an denen wir auch aktiv arbeiten: Zum einen die automatisierte, KI-gestützte Erstellung von Creatives für unsere Kunden. Zum anderen den Einsatz von KI zur intelligenten Analyse von Produktdatenfeeds, um die attraktivsten Deals gezielt zu identifizieren und das volle Potenzial im Deal-Vertical auszuschöpfen.

Der Report zeigt, dass generative Suche, ChatGPT Shopping und AI Overviews klassische Customer Journeys verändern. Wie müssen sich Affiliate-Strategien darauf einstellen?

Am Anfang jeder Affiliate-Strategie steht ein klares Verständnis der Zielgruppe, ihrer Bedürfnisse und der darauf aufbauenden Customer Journey.

Der größte Einfluss von ChatGPT und AI Overviews zeigt sich aktuell in der Awareness- und Consideration-Phase. Die dort ausgespielten Inhalte stammen häufig von relevanten Affiliate-Partnern, deren Wertbeitrag nicht ausschließlich über den finalen Klick messbar ist – das war bei einer reinen Last-Click-Betrachtung auch vorher der Fall. Entsprechend sollten hybride Vergütungsmodelle geprüft werden, die auch frühere Touchpoints entlang der Journey berücksichtigen.

Klassische Verticals am Ende der Journey bleiben aus unserer Sicht weiterhin relevant. Gleichzeitig gilt es, neue Formate wie ChatGPT Shopping kontinuierlich zu hinterfragen und potenzielle Partner individuell zu bewerten.

Affiliate-Marketing sollte grundsätzlich als strategischer Kanal über die gesamte Customer Journey hinweg verstanden werden.

Viele Affiliates wünschen sich mehr Transparenz, besseres Tracking und höhere Provisionen. Was müssen Advertiser und Netzwerke tun, um diesen Erwartungen gerecht zu werden?

Initiativen wie die AWIN CPI haben im vergangenen Jahr bereits wichtige Impulse gesetzt. Sie haben dazu beigetragen, einen mittlerweile etablierten, branchenweiten Standard für ein deutlich transparenteres und leistungsfähigeres Tracking am Markt flächendeckend anzuwenden.

Das ist entscheidend, um der wachsenden Bedeutung des Affiliate-Marketings gerecht zu werden – insbesondere vor dem Hintergrund, dass laut Trend-Report 71 Prozent der Advertiser den Kanal 2026 als zweitwichtigsten Online-Marketing-Kanal bewerten und besonders den performancegetriebenen Ansatz wertschätzen.

Wenn Advertiser Publishern auf Augenhöhe begegnen, Transparenz über das Tracking schaffen und Partner entlang der gesamten Customer Journey fair bewerten, ist das zudem aus meiner Sicht ein zentraler Schritt in die richtige Richtung.

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten erwarten viele Marktteilnehmer steigende Umsätze im Affiliate-Marketing. Was macht den Kanal aus Deiner Sicht so zukunftssicher?

Affiliate-Marketing war schon immer ein Inkubator für neue Geschäftsmodelle und hat sich durch seine hohe Anpassungsfähigkeit an veränderte Marktbedingungen ausgezeichnet.

Die wachsende Bedeutung von Social Commerce zeigt aktuell sehr deutlich, wie schnell sowohl bestehende als auch neue Verticals an Relevanz gewinnen können.

Genau diese Dynamik macht den Kanal aus meiner Sicht zukunftssicher und lässt erwarten, dass Affiliate-Marketing auch in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird, was auch der Einschätzung der befragten Advertiser entspricht.