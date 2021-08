In Berlin entsteht mit dem DSTRCT.Berlin gerade auf auf 50.000 Quadratmetern ein neues deutsches Silicon Valley. Neben zahlreichen Büroflächen entstehen dort auch 832 Fahrradstellplätze und 40 E-Ladestationen, sowie eine Reihe von gesundheitsfördernden Angeboten wie begrünte Innenhöfe, eine Panoramadachterrasse mit 1.200 qm und ein großes Gastronomieangebot.

Online-Händler wie Home24, Strato und Ionos ziehen in Kürze in die neuen Hallen an der Otto-Ostrowski-Straße.

Wie der Immobilienmanager jetzt verkündet hat der internationale Projektentwickler HB Reavis nun auch einen Mietvertrag mit dem Affiliate-Netzwerk Awin über 2.900 qm Bürofläche und 30 Fahrradstellplätze abgeschlossen. Ab März 2022 soll Awin dann in die komplette historische Backsteinhalle sowie den Verbindungsneubau einziehen.

Nachdem Awin erst vor einigen Jahren vom Spreespeicher in den Atrium-Tower am Potsdamer Platz umgezogen ist, steht nun also der nächste Umzug an.

Bildquelle: https://dstrctberlin.com