CloseUp – 10 Fragen an Julian Weiß

Seit über acht Jahren ist Julian im Affiliate Marketing tätig, davon bereits über sechs Jahre bei der MAI xpose360, wo er vor allem die Zusammenarbeit mit großartigen Kollegen sehr schätzt. Ursprünglich absolvierte er eine Ausbildung zum Automobilkaufmann. Während eines anschließenden Auslandsjahres kam er durch einen Freund erstmals mit Online Marketing in Berührung – eigentlich wollten die beiden als Backpacker Geld verdienen, um das berüchtigte Fruit Picking in Australien zu vermeiden. Finanziell hat es zwar nicht funktioniert, aber seine Begeisterung für Online Marketing war geweckt und ist bis heute geblieben. Heute ist er als Head of Affiliate Marketing & Cooperations für die Bereiche Affiliate und Influencer Marketing bei MAI xpose360 verantwortlich und betreut gemeinsam mit seinem Team spannende Kunden.

Herzlich Willkommen, Julian Weiß!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Letzten Herbst habe ich mich überreden lassen, zum ersten Mal ein Rennrad auszuprobieren. Bis dahin war ich zwar schon begeisterter Radfahrer, allerdings eher im Alltag unterwegs – den Sinn eines Rennrads konnte ich nicht so recht nachvollziehen.

Doch ich wurde schnell eines Besseren belehrt: Seitdem nutze ich jede freie Minute, um mit dem Rennrad unterwegs zu sein. 😊

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Nicht wirklich – aber natürlich habe ich damals viel Zeit auf StudiVZ und ICQ verbracht. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Faszination, als ich über dieses ‚Amazon.de‘ plötzlich das neueste Harry-Potter-Buch direkt nach Hause geliefert bekam.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Zu jeder Familienfeier bringt mein Onkel für die Jüngsten in der Familie Ufonauten mit – diese bunten Esspapier-UFOs mit Brausepulver, die es in kleinen Schultüten gibt. Da werde ich jedes Mal schwach, und am Ende bleibt oft nicht mehr viel für den Rest übrig.

4. Was sagen andere über Dich?

Freunde würden wohl sagen: Ich lege großen Wert auf tiefe Freundschaften, genieße gute Gespräche, höre zu und bin für eine Portion Lachen immer zu haben.

5. Und wie denkst Du darüber?

Dem ist nichts hinzuzufügen 😊

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Affiliate Marketing ist für mich weit mehr als nur ein Performance-Kanal, bei dem man Kampagnen in ein Tool einpflegt, optimiert und zu reportet. Im Kern geht es um Beziehungen, Partnerschaften und das Verständnis für die Bedürfnisse aller Beteiligten – damit am Ende für jede Seite der größtmögliche Mehrwert entsteht.

Genau das schätze ich an dieser Branche und durfte dadurch schon viele spannende und inspirierende Menschen kennenlernen.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Dann wäre ich gerne Hubschrauberpilot in den Bergen – nichts stelle ich mir schöner vor, als täglich dieses Panorama aus der Luft erleben zu dürfen

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Ich glaube mittlerweile, dass es keine wirklich schlechten Entscheidungen gibt – man macht einfach das Beste daraus.

Deshalb fällt es mir schwer, eine einzelne besonders gute Entscheidung hervorzuheben. Persönlich war es sicher die richtige Entscheidung, nach dem Studium in meine Heimatstadt Augsburg zurückzukehren: die Nähe zur Familie, alte und neue Freunde um mich herum und die Berge quasi vor der Tür genieße ich sehr.

Außerdem habe ich mir vor ein paar Jahren den Wunsch nach einem eigenen Camper erfüllt – auch wenn ich ihn inzwischen wieder verkauft habe, möchte ich die Reisen und Erlebnisse, die ich damit erlebt habe, keinesfalls missen.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Meine Siebträgermaschine – damit gibt’s zuhause den besten Cappuccino und Espresso 😊

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Italien wäre für mich definitiv ein Ort zum Leben – wenn mich nur mein Duolingo nicht ständig vorwurfsvoll anschauen würde, weil ich die nächste Italienisch-Lektion verschoben habe 😊

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de