Affiliate Monatsrückblick und News – August 2025

Der August 2025 stand ganz im Zeichen spannender Entwicklungen und vielfältiger Impulse für die Affiliate-Branche. Neben wegweisenden Marktveränderungen, die neue Chancen eröffnen, gab es inspirierende Interviews, praxisnahe Einblicke sowie spannende Event-Ausblicke. Die Themen reichten von Amazons überraschendem Rückzug bei Google Shopping Ads über die wachsende Bedeutung von Bounce Marketing bis hin zu persönlichen CloseUps mit Branchengesichtern. Gleichzeitig rückten die Networking-Highlights der vergangenen Monate und die anstehenden Top-Events im Herbst in den Fokus.

Amazon zieht sich aus Google Shopping Ads zurück

Am 24. Juli 2025 stellte Amazon weltweit innerhalb von 48 Stunden seine Teilnahme an Google Shopping Ads abrupt ein – inklusive kostenpflichtiger Anzeigen und kostenfreier Listungen. Damit fiel Amazons Anteil an Shopping-Auktionen – zuvor bei 30 %, in einigen Märkten sogar bis zu 60 % – auf Null. Der Einfluss war massiv: CPCs sanken, Impressionen und CTRs stiegen, was anderen Händlern wie Shein, Target oder Wayfair größere Sichtbarkeit und bessere Kampagnen-Performance ermöglichte. Analyst:innen sprechen von einem strategischen Wendepunkt, vergleichbar mit Amazons Rückzug während der Pandemie – allerdings diesmal als bewusst geplanter Schritt. Für Advertiser ergibt sich eine seltene Chance, aktuell ohne Amazon im Wettbewerb mehr Reichweite und Effizienz zu erzielen – zugleich mahnt die Entwicklung zur Diversifikation der Werbestrategie.

Affiliate-Marketing-Highlights 2025: Ein Rückblick auf die vergangenen Top-Events

Im ersten Halbjahr 2025 lag der Fokus in der Affiliate-Branche stark auf persönlichem Austausch und Inspiration – sichtbarer denn je bei verschiedenen Events von München bis Hamburg. Den Auftakt bildete im März das AffiliateBLOG Breakfast in München, bei dem Branchenakteur:innen in lockerer Frühstücksatmosphäre Zukunftsthemen des Affiliate-Marketings diskutierten. Im Mai begeisterte das OMR Festival in Hamburg rund 70.000 Teilnehmer:innen mit prominenten Keynotes (u. a. Ryan Reynolds, Dirk Nowitzki, Amy Webb, Enissa Amani), Masterclasses, Expo, Panels und einem energiegeladenen Unterhaltungsprogramm. Im Juni folgte das Vivid Networking‑Event in Berlin, bei dem in exklusivem Rahmen Unternehmensstrategien und Kooperationsmöglichkeiten im Mittelpunkt standen. Außerdem fand in Chemnitz das erste Affiliate:Kosmos powered by Coupons.de statt, bei dem sich Advertiser, Publisher, Netzwerke und Agenturen bei unterhaltsamem Rahmenprogramm und Tombola intensiver austauschten. Den Abschluss bildete im Juli die TactixX 2025 in München, mit praxisnahen Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Networking-Slots und der begleitenden Affiliate NetworkxX, die das Who’s who der Performance-Branche vereinte.

#AskTheExpert mit Alex Kopp

In der August-Ausgabe von #AskTheExpert spricht Eventmanager Alexander Kopp von der Oliro GmbH über die essenziellen Erfolgsfaktoren für B2B-Events im Affiliate- und Digitalmarketing 2025. Ein gelungenes Event zeichnet sich laut Kopp durch relevante Inhalte, die richtige Zielgruppe und eine solide, aber flexible Organisation aus. Besonders hervorzuheben sind ausreichend Networking-Zeit und durchdachte Begegnungsräume – etwa offene Flächen mit Stehtischen – die aktiven Austausch ermöglichen. Er war in diesem Jahr bei Formaten wie der NetworxX @ E‑commerce Berlin Expo, maritimen NetworxX @ OMR und TactixX sowie NetworxX @ TactixX aktiv – und zieht daraus klare Schlüsse: Networking ist zentral, Location und Atmosphäre fördern den Erfolg, Substanz schlägt Effekte, und reibungslose Organisation ist entscheidend. Für zukünftige Events betont er außerdem den Wert praxisnaher Formate wie Workshops und Case-Panels gegenüber klassischen Vorträgen sowie den Austausch aller Stakeholder auf Augenhöhe.

Affiliate-Events 2025: Diese Highlights solltest du nicht verpassen

Im Herbst 2025 stehen in der Affiliate-Branche zahlreiche spannende Events bevor, die sowohl fachlich als auch im Networking-Bereich wertvolle Plattformen bieten. Das zweite Halbjahr beginnt mit der DMEXCO am 17. & 18. September in Köln, einer führenden Messe für Digital Marketing und Technologie. Direkt darauf folgt am 25. September das Nuremberg Old Town Festival, das in entspannter Altstadt-Atmosphäre außergewöhnliches Networking ermöglicht. Anfang Oktober lädt die legendäre Poker Night auf Mallorca (5. Oktober) zum lockeren Austausch, direkt gefolgt von der TactixX goes Mallorca (6. Oktober) mit Fachvorträgen, Panels und Netzwerkgelegenheiten an einem der schönsten Orte Europas. Mitte Oktober bringt das AffiliateBLOG Breakfast am 9. Oktober in Hamburg Experten im kleinen Kreis zum Frühstück zusammen, bevor am 18. November in Berlin die Affiliate Conference inklusive begleitender Affiliate NetworxX‑Party stattfindet. Schließlich lässt das Winter Dinner am 3. Dezember in Nürnberg das Jahr in festlicher Atmosphäre gemeinsam ausklingen.

Bounce Marketing: Die geheime Umsatzmaschine, die (fast) keiner kennt!

Bounce Marketing nutzt gezielt Exit‑Punkte wie Back‑Button‑Erkennung, Layer‑Ads oder alternative Redirects, um Besucher, die deine Seite verlassen wollen, erneut abzuholen und eine Conversion zu ermöglichen – oft ohne zusätzliches Media-Budget. Die Disziplin entstand ab 2016 mit den sogenannten „Bounce Ads“ von Torsten Zühlsdorff und etablierte sich weiter mit der Gründung der Bounce Commerce GmbH im Jahr 2021; zuletzt erzielte das Unternehmen 2022 den 2. Platz beim Performixx-Award als „Bester technischer Dienstleister“.

Zwischen August 2024 und Juli 2025 stieg die Nutzung von Bounce-Marketing-Lösungen um beeindruckende 22 %, und inzwischen setzen über 1.000 Affiliate-Advertiser in mehr als 50 Ländern auf diesen Performance-Hebel. Zu den etablierten Anbietern zählen Bounce Commerce, KUPONA ReBounce, Nunami (ehemals Recova), Qebo, recobounce und Rebounce.ai – wobei einige Anbieter nur den Namen, aber nicht die tatsächliche Lösung bieten. Bounce Marketing ist damit kein kurzlebiger Hype, sondern ein nachhaltiger Conversion-Kanal, der verlorenen Traffic effizient reaktiviert und so Wettbewerbsvorteile schafft. Praktisch bedeutet das: Ein User klickt auf einen Affiliatelink, landet auf einer Landingpage, ist unzufrieden und will zurück – Bounce Marketing greift ein, bietet Alternativen oder bessere Deals und erhöht dadurch die Conversion-Rate.

#CloseUp – 10 Fragen an Julian Weiß

Julian Weiß ist seit über acht Jahren im Affiliate Marketing tätig und arbeitet seit mehr als sechs Jahren bei MAI xpose360. Ursprünglich absolvierte er eine Ausbildung zum Automobilkaufmann, bevor ihn ein Auslandsjahr – trotz finanzieller Rückschläge beim Fruit Picking in Australien – zum Online-Marketing führte. Ein Highlight aus seinem privaten Alltag: Letzten Herbst entdeckte er das Rennradfahren für sich – und nutzt seitdem jede freie Minute dafür. Ein nostalgischer Blick zurück – sein erstes Erlebnis im Internet – führt ihn zu StudiVZ und ICQ, sowie zur Faszination, wie Amazon damals Bücher direkt nach Hause lieferte. Persönlich schätzen Freunde an ihm seine Fähigkeit, zuzuhören, gute Gespräche zu führen und für einen herzhaften Lacher dabei zu sein. Für ihn ist Affiliate- Marketing weit mehr als ein Performance-Kanal: Es dreht sich um echte Partnerschaften, ein Verständnis für alle Beteiligten und den Aufbau von Beziehungen mit Mehrwert.

Fazit

Damit geht ein ereignisreicher August zu Ende, der die Weichen für die kommenden Monate deutlich gestellt hat. Für Affiliates, Advertiser und Netzwerke bieten sich jetzt viele Chancen, Trends aktiv zu nutzen und neue Partnerschaften aufzubauen. Ob durch innovative Marketinglösungen, intensiven Austausch auf Events oder durch persönliche Best Practices, die Branche zeigt sich lebendig und zukunftsorientiert. Wir dürfen gespannt sein, welche Highlights uns im Herbst noch erwarten.