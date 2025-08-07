Affiliate-Marketing-Highlights 2025: Ein Rückblick auf die vergangenen Top-Events

Ob Fachkonferenzen, Networking-Formate oder exklusive Frühstücks-Events – auch 2025 hat die Affiliate-Branche wieder bewiesen, wie wichtig persönlicher Austausch und gemeinsame Inspiration sind. Von München bis nach Hamburg: Wir blicken zurück auf die spannendsten Events der ersten Jahreshälfte 2025 und zeigen, welche Formate besonders in Erinnerung geblieben sind.

März: AffiliateBLOG Breakfast – München

Den Auftakt ins Event‑Jahr bildete das erste AffiliateBLOG Breakfast 2025 in München. In persönlicher Atmosphäre tauschte sich die Branche bei Frühstück und inspirierenden Gesprächen über die Zukunft des Affiliate‑Marketings aus. Das Format punktete durch seinen informellen Charakter und lud zum offenen Austausch auf Augenhöhe ein.

Mai: OMR Festival 2025

Das OMR Festival in Hamburg war ein echtes Highlight: Rund 70.000 Marketing‑Begeisterte erlebten inspirierende Keynotes, darunter Stars wie Ryan Reynolds, Dirk Nowitzki, Amy Webb und Enissa Amani. Neben Expo, Masterclasses und Panels sorgte ein energiegeladenes Musik- und Entertainment-Programm für Festival-Vibes pur.

Juni: Vivid Networking-Event

Vivid Money lud zum ersten Partner Networking Event nach Berlin ein – mit Fokus auf persönliche Gespräche, Austausch und Zukunftsstrategien. In exklusivem Rahmen wurden Einblicke in die Unternehmenspläne geteilt und neue Kooperationsmöglichkeiten diskutiert.

Juni: Affiliate:Kosmos powered by Coupons.de

In Chemnitz trafen sich Advertiser, Publisher, Netzwerke und Agenturen zum ersten Affiliate:Kosmos. Neben Networking standen vor allem neue Ideen, ein unterhaltsames Rahmenprogramm und eine Tombola mit hochwertigen Preisen im Fokus. Moderator Markus Kellermann führte kurzweilig durch den Nachmittag und sorgte für viele spannende Impulse.

Juli: TactixX 2025

Die TactixX 2025 versammelte erneut das Who’s who der Affiliate- und Performance-Branche im Münchener WERK1. Mit praxisnahen Vorträgen, Panel-Diskussionen und gezielten Networking-Slots war das Event ein Pflichttermin für alle, die am Puls der Branche bleiben wollen. Auch die begleitende Affiliate NetworkxX am Abend war erneut bestens besucht.

Fazit: Ein gelungener Start ins Affiliate-Jahr 2025



Die erste Jahreshälfte 2025 hat bereits gezeigt, wie lebendig und vernetzt die Affiliate-Branche ist – mit inspirierenden Events, spannenden Impulsen und jeder Menge persönlichem Austausch.

Wir sind gespannt auf die zweite Jahreshälfte und freuen uns auf viele weitere Highlights, neue Kontakte und frische Perspektiven bei den kommenden Events!