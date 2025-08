Affiliate Monatsrückblick und News – Juli 2025

Im Juli hatten wir spannende Themen aus der Welt des Affiliate-Marketings aufgegriffen, die für alle Akteure der Branche von großer Bedeutung sind. Vom Thema dynamische Attribution bis hin zu fairen Vergütungsmodellen und zukunftsweisenden Technologien. Wir werfen einen Blick auf die neuesten Trends, Entwicklungen und Chancen.

AskTheExpert mit Philipp Hundt – Einblicke in die Zukunft des Affiliate-Marketings

Im #AskTheExpert-Interview mit Philipp Hundt, Geschäftsführer der Digitalagentur Network Genius, wurden aktuelle Trends und Herausforderungen im Affiliate-Marketing beleuchtet. Hundt erklärte, wie die Digitalisierung und Automatisierung zunehmend die Branche verändern. Ein zentrales Thema war die Datenanalyse, die für Advertiser und Publisher zunehmend wichtiger wird, um ihre Marketingstrategien zu optimieren. Zudem sprach er über die Bedeutung von Transparenz und Fairness in der Partnerschaft und warum diese für nachhaltigen Erfolg entscheidend sind. Hundt gibt einen tiefen Einblick in zukünftige Herausforderungen und die Rolle von KI und Automatisierung im Affiliate-Marketing.

Amazon Prime Days 2025 – Die besten Strategien für Affiliates

Mit der Amazon Prime Day-Aktion im Juli 2025 gab es für Affiliates viele Chancen, ihre Umsätze zu steigern. Der Artikel gibt wertvolle Strategien für Affiliates, die die letzten Stunden der Aktion bestmöglich nutzen möchten. Besonders hervorgehoben werden Bundle-Deals und exklusive Rabattaktionen, die für eine hohe Conversion-Rate sorgen können. Der Artikel zeigt auf, wie Affiliates durch die Schaffung von Dringlichkeit und gezielte Anreize zusätzliche Käufe anregen können. Auch werden häufige Fehler in der Kampagnenplanung thematisiert und Lösungen angeboten, wie man diese vermeiden kann, um das Potenzial der Prime Days voll auszuschöpfen.

Affiliate-Marketing auf Rekordkurs – Zahlen und Trends

Der Affiliate-Marketing-Markt erreicht im Jahr 2025 neue Rekordhöhen und wird auf mehr als 13,6 Milliarden Dollar geschätzt. Der Artikel beleuchtet den klaren Trendwechsel hin zu mehr Performance-orientierten Modellen, die auf Ergebnissen und Conversions basieren. Es wird erklärt, wie Performance-Marketing zunehmend an Bedeutung gewinnt und wie Affiliates ihre Umsatzpotenziale durch den Einsatz von KI und dynamischen Attribution-Modellen steigern können. Der Beitrag gibt zudem einen Ausblick auf die Zukunft des Affiliate-Marketing Insbesondere im Hinblick auf die Automatisierung von Kampagnen und die Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz zur Optimierung der Marketingstrategien.

Die TactixX 2025 – Ein Branchenevent für Affiliate-Profis

Die TactixX 2025 bot den Affiliate-Marketing-Profis einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trends und zukünftigen Entwicklungen in der Branche. Auf der Veranstaltung wurden Themen wie die Monetarisierung im GAFA-Zeitalter, der Einsatz von KI im Affiliate-Marketing und die internationalen Trends behandelt. Der Artikel hebt besonders die Bedeutung von KI-gestützten Tools hervor, die die Effizienz von Marketingkampagnen verbessern können. Zudem wurden Attributionsmodelle und die Messbarkeit von Kampagnenergebnissen detailliert diskutiert, um eine möglichst hohe Performance in Affiliate-Programmen zu erzielen.

Solute übernimmt Checkout Charlie – Erweiterung des Portfolios

Die Übernahme von Checkout Charlie durch solute markiert einen wichtigen Schritt in der Expansion von solute, einem der führenden Anbieter im Bereich Affiliate- und Performance-Marketing. Checkout Charlie bietet eine Conversion-Optimierungsplattform, die nun in das bestehende Portfolio von solute integriert wird. Der Artikel erklärt, wie diese Übernahme zu einer optimierten Customer Journey für Nutzer führen wird, die von der Produktsuche bis hin zur Bestellung mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt werden. Zudem wird die Synergie zwischen den Technologien von solute und Checkout Charlie thematisiert und wie diese die Partnerprogramme für Advertiser und Publisher stärken.

Attribution im Affiliate-Marketing – Status und Zukunftsperspektiven

Im Bereich Attribution gibt es im Affiliate-Marketing nach wie vor zahlreiche Herausforderungen, vor allem im Hinblick auf die Integration von verschiedenen Quellen und Touchpoints. Der Artikel analysiert, wie sich Attribution im Affiliate-Marketing weiterentwickelt hat und welche neuen dynamischen Modelle nun zunehmend verwendet werden. Insbesondere werden Multi-Touch-Attributionsmodelle und die Rolle von KI in der genauen Zuordnung von Verkäufen zu den entsprechenden Marketingmaßnahmen besprochen. Der Artikel gibt wertvolle Einblicke, wie Unternehmen die Messbarkeit ihrer Kampagnen verbessern und damit ihre Marketingausgaben effizienter einsetzen können.

CloseUp – 10 Fragen an Nadine Herrmann

In der neuesten Ausgabe des Formats #CloseUp gibt Nadine Herrmann, Geschäftsführerin der mycashbacks GmbH, Einblicke in ihren Werdegang und ihre Perspektiven im Affiliate-Marketing. Sie begann ihre Karriere 2014 als Hotelfachfrau und fand ihren Weg in die Welt des Affiliate-Marketings. Insbesondere im Bereich Cashback und Loyalty. Herrmann betont die Bedeutung von Networking und transparenter Kommunikation in der Branche. Sie schätzt die Vielfalt der Partner und die innovative Zusammenarbeit im Affiliate-Marketing. Als persönliche Herausforderung nennt sie die Balance zwischen Beruf und Privatleben. Für die Zukunft sieht sie großes Potenzial in der Integration von KI und automatisierten Prozessen im Affiliate-Marketing.

11,5 Milliarden Euro über Affiliate-Marketing: So groß ist der Anteil am 80-Milliarden-E-Commerce-Markt

Im Jahr 2024 wurde durch Affiliate-Marketing ein Umsatz von 11,5 Milliarden Euro erzielt, was rund 14,3% des gesamten deutschen E-Commerce-Marktes von 80,6 Milliarden Euro ausmacht. Besonders erfolgreich sind Content-Seiten, Gutschein-Portale und Preisvergleichsseiten, die zusammen einen Großteil des Umsatzes generieren. Die Branche wächst weiter, und Künstliche Intelligenz spielt eine immer größere Rolle bei der Optimierung von Kampagnen. Affiliate-Marketing bleibt also ein entscheidender Umsatztreiber im deutschen Online-Handel.

COUPONS.DE Online-Shopping-Report 2025

Der COUPONS.DE Online-Shopping-Report 2025 zeigt, dass für deutsche Konsumenten der Preis der wichtigste Faktor beim Online-Shopping ist (76,8 %). Rabatte und Gutscheine steigern die Kaufbereitschaft, insbesondere bei der Gen Z (54,4 %). Gutscheinportale und Newsletter werden als vertrauenswürdige Quellen für Rabatte bevorzugt, während Social Media eine untergeordnete Rolle spielt. Affiliates sollten sich auf Gutscheinpartner und automatisierte Rabattlösungen konzentrieren, um die Bedürfnisse der Konsumenten zu erfüllen.

Affiliate-Marketing im Aufwind: Starke Halbjahreszahlen bei Tradedoubler und Webgains

Tradedoubler verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 1.064 Mio. SEK, was einem Anstieg von 6% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Unternehmen profitierte vor allem von einem starken zweiten Quartal und setzte auf die Expansion der Influencer-Plattform Metapic. Webgains erzielte einen Umsatz von 5,76 Mio. EUR, was einen leichten Anstieg von 0,2% bedeutet, jedoch sank das EBITDA aufgrund gestiegener Verwaltungskosten. Trotz der Herausforderungen bleibt das Unternehmen mit einer soliden Liquiditätsreserve finanziell stabil. Die Affiliate-Marketing-Branche zeigt insgesamt weiterhin Wachstum, wobei Tradedoubler stark profitiert und Webgains auf Effizienzsteigerungen setzt.

Affiliate TalkxX Folge 67: #FairAffiliate – Eine Initiative für faire Partnerschaften

In der 67. Folge des Affiliate TalkxX Podcasts stellte Max Honekamp von ADCELL die #FairAffiliate-Initiative vor, die sich für eine gerechte Vergütung im Affiliate-Marketing einsetzt. Das Gespräch drehte sich um die Notwendigkeit von fairen und transparenten Vergütungsmodellen, die Publisher für ihre Leistungen angemessen belohnen. Besonders betont wurde die Wichtigkeit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Advertisern und Publishern. Honekamp erklärte, wie die #FairAffiliate-Initiative in der Praxis umgesetzt wird und welche positiven Auswirkungen dies auf langfristige Kooperationen und die Affiliate-Marketing-Branche insgesamt hat.

Affiliate TalkxX Folge 68: Dynamische Attribution im Affiliate-Marketing

In dieser Folge erklärt Dominik Feike, Gründer von AttriXus, wie dynamische Attribution die gerechte Verteilung von Provisionen über alle Touchpoints hinweg ermöglicht. Im Gegensatz zum klassischen Last-Cookie-Modell berücksichtigt sie alle beteiligten Publisher:innen entlang der Customer Journey. Feike stellt Modelle wie das „Badewannenmodell“ vor, bei dem der erste und letzte Touchpoint höhere Provisionen erhalten. Transparente Kommunikation und angepasste Modelle haben bereits dazu beigetragen, große Content-Publisher:innen für neue Affiliate-Programme zu gewinnen. Dynamische Attribution wird als zukunftsfähiger Schritt in der Branche betrachtet.

Fazit

Das war unser Rückblick auf die wichtigsten Affiliate-Marketing-Themen im Juli 2025! Wenn ihr weiterhin auf dem neuesten Stand bleiben möchten und mehr über die neuesten Trends und Best Practices erfahren wollen, besucht regelmäßig affiliateblog.de. Wir freuen uns auf den nächsten Monat mit noch mehr Insights und spannenden Diskussionen.