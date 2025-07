Affiliate TalkxX Folge 68: Dynamische Attribution im Affiliate-Marketing: So geht’s fair & zukunftsfähig

In der aktuellen Sommerfolge von Affiliate TalkxX geht’s richtig tief rein ins Thema dynamische Attribution im Affiliate-Marketing. Mit Dominik Feike, Gründer von AttriXus , sprechen wir über faire Provisionsmodelle, neue Touchpoint-Logiken und praktische Tools zur Umsetzung.

Warum dynamische Attribution? Der Wandel im Affiliate-Tracking

Im klassischen Last-Cookie-Modell gewinnt immer der:die Letztplatzierte in der Customer-Journey. Das ist nicht nur unfair – es schreckt auch hochwertige Content-Partner:innen ab. Dynamische Attribution setzt genau hier an: Sie verteilt die Provision anteilig auf alle beteiligten Publisher:innen entlang der Customer-Journey.

Vertical-, Produkt- & Touchpoint-Ebene: So tief kann Attribution gehen

Dominik erklärt: „Die erste Stufe ist die dynamische Vergütung auf Produkt- oder Vertical-Ebene.“ Das bedeutet: Für margenschwache Produkte wie Technikartikel gibt’s weniger Provision – für hochmargige wie Mode oder Deko mehr. In Verbindung mit Basket-Tracking kann man sogar zwischen Neukund:innen und Bestandskund:innen unterscheiden.

Die Königsdisziplin? Die Einbindung aller Touchpoints! Also Content-Partner:innen, Preisvergleiche und Gutscheinseiten – alle bekommen ihren fairen Anteil an einem Sale.

Praxisbeispiele aus dem Affiliate-Alltag

Ein typisches Modell, das viele Kund:innen von Attrixus wählen, ist das „Badewannenmodell“: Der erste und der letzte Touchpoint bekommen jeweils mehr Provision, alle anderen teilen sich den Rest. Besonders spannend: Manche setzen auch lineare Attribution ein oder gewichten stark nach dem Content-Anteil der Touchpoints.

Highlight aus der Praxis: Durch transparente Kommunikation und angepasste Modelle konnten sogar große Content-Publisher:innen für neue Affiliate-Programme gewonnen werden. Ergebnis: Mehr Reichweite, mehr Sales und ein gesünderer Affiliate-Mix.

Transparenz als Schlüssel zum Erfolg

Wichtig ist laut Dominik: „Publisher:innen müssen verstehen, warum sich ihre Provisionshöhe verändert.“ Darum ist Transparenz das A und O – ob bei der Integration der dynamischen Attribution ins Netzwerk oder in der Kommunikation über neue Regeln. Dafür bietet AttriXus eigene Reporting-Tools, in denen alle Touchpoints detailliert nachvollzogen werden können.

Wann lohnt sich dynamische Attribution?

Die Investition lohnt sich vor allem für Shops mit über 2.000 Sales pro Monat. Neben einem klaren Setup via Plug-in oder Google Tag Manager kümmert sich Attrixus auch um die komplette Auswertung und Beratung. Dadurch bleibt der technische Aufwand gering – und das Team spart Ressourcen.

Fazit: Dynamische Attribution ist kein Trend – sondern die Zukunft

Dynamische Attribution schafft echte Wertschätzung für die Vielfalt der Affiliate-Kanäle. Gerade in Zeiten, in denen Incrementality und Datenfairness immer wichtiger werden, ist sie ein logischer und notwendiger Schritt. Mit starken Partner:innen wie MAI xpose360 und AttriXus an der Seite gelingt der Einstieg ganz einfach – und vor allem: zukunftssicher.

