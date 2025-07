CloseUp – 10 Fragen an Nadine Herrmann

Ich bin gelernte Hotelfachfrau und seit 2014 in der Affiliate Welt unterwegs. Über die Jahre habe ich Schritt für Schritt verschiedene Bereiche kennengelernt, von Operations bis Marketing, und mich so zur Geschäftsführerin & zur Cashback Queen von mycashbacks entwickelt. Ich arbeite gern klar, fokussiert und mit Tempo. Neben meinem Job setze ich mich mit genauso viel Energie für Female Empowerment ein, weil starke Netzwerke und echte Chancengleichheit für mich selbstverständlich sind.

Herzlich Willkommen, Nadine Herrmann!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Anfang Juli, ich war das erste Mal mit meinen beiden Schwestern über Nacht in einer anderen Stadt, nur wir drei. Das war wirklich eine tolle Zeit. Aber mal ehrlich, wenn man genauer hinsieht, gibt es doch dauernd erste Male. Mein erstes Mal dieses Jahr in Portugal auf einem Business Event. Vor kurzem habe ich auch das erste Mal selbst ein Partyfloß gesteuert. Man muss nur genauer hinsehen.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Ich glaube so halbwegs, ist ja schon eine Weile her. Der Computer in der Stadtbibliothek und meine Freundinnen und ich haben damals unsere erste E-Mail-Adresse angelegt. Ich hab meine heute noch. Legendär. Aber verraten wird sie nicht ;).

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Gibt es definitiv nicht. Ich finde, man ist nie zu alt für irgendwas. Ich liebe Disney Filme, Adventskalender, Bällebäder und selbstverständlich auch meine Benjamin Blümchen Torte zum Geburtstag. Das Kind in sich nicht zu verlieren ist ein Geschenk.

4. Was sagen andere über Dich?

Ich bin herzlich, klar und zuverlässig. Viele sagen, ich habe ein gutes Gespür für Menschen, bringe Struktur in viele Situation und verliere selten den Blick für das Wesentliche.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich tu mich oft schwer, Komplimente anzunehmen. Bin meistens viel strenger mit mir als andere es sind. Ich sehe schnell, was noch besser sein könnte, statt mal kurz stolz auf mich zu sein. Daran arbeite ich.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Im Affiliate Marketing lernt man wirklich nie aus. Jeder Tag bringt neue Entwicklungen, Trends und Herausforderungen mit sich. Wer hier bestehen will, braucht ein hohes Maß an Flexibilität und die Bereitschaft, sich ständig weiterzuentwickeln. Gleichzeitig ist es ein echtes People Business, denn langfristige Beziehungen, Vertrauen und ein gutes Netzwerk machen am Ende den Unterschied.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ganz klar Hoteltesterin. Ich liebe es zu reisen, neue Orte zu entdecken und auf Details zu achten, die andere vielleicht übersehen. Mich in neue Umgebungen einzufühlen, Service zu bewerten, Atmosphäre zu spüren, das wär genau mein Ding. Und wenn ich dabei noch gutes Essen testen und schöne Hotels erleben darf, dann wäre ich sofort dabei.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Die beste Entscheidung war, mir selbst zu vertrauen. Ich hatte nie den ganz klaren Plan, aber ich bin Schritt für Schritt meinen Weg gegangen. Mit viel Einsatz, Neugier, Mut und dem festen Glauben, dass ich meinen Platz finde, wenn ich dranbleibe. Ich habe hart gearbeitet, Chancen genutzt und nie aufgehört, an meine Ziele zu glauben.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Was ich nie wieder missen will? Flexibles Arbeiten. Ich liebe es, meinen Tag selbst zu gestalten. Mal früher anzufangen, mal später, Pausen zu machen, wenn mein Kopf voll ist. Das gibt mir Freiheit. Und Musik. Die läuft bei mir eigentlich immer. Sie motiviert mich, bringt mich runter, gibt mir Ideen. Ohne beides würde mir echt was fehlen.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Entweder ein kleines Häuschen am Waldrand mit Blick auf einen See, aber bitte nur so zwanzig Minuten mit dem Rad bis in die Stadt. Oder ein kleines Haus am Meer, mit salziger Luft und offenen Fenstern. Beides hat was. Hauptsache Natur, Ruhe und das Gefühl von Freiheit.

