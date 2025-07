Affiliate-Marketing im Aufwind: Starke Halbjahreszahlen bei Tradedoubler und Webgains

Wer glaubt, Affiliate-Marketing sei ein reines Nischenmodell, sollte einen Blick auf die aktuellen Halbjahreszahlen führender Netzwerke werfen. Die ersten Bilanzen für 2025 zeigen eindrucksvoll: Die Branche wächst weiter – und zwar nicht nur auf Umsatz-, sondern auch auf Ergebnisebene. Besonders Tradedoubler glänzt mit einem starken operativen Ergebnis und soliden Margen. Auch Webgains hält sich stabil, obwohl das operative Ergebnis rückläufig ist.

In diesem Beitrag analysieren wir die aktuellen Finanzberichte von Tradedoubler und Webgains, ordnen die Entwicklungen ein und zeigen, warum Affiliate-Marketing auch 2025 auf einem nachhaltigen Wachstumspfad ist.

Tradedoubler: Starke Performance trotz Investitionen und Währungseffekten

Umsatz: Solides Wachstum auf breiter Basis

Im Zeitraum Januar bis Juni 2025 erzielte Tradedoubler einen Gesamtumsatz von 1.064 Mio. SEK (ca. 91 Mio. EUR), was einem Wachstum von 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Bereinigt um Wechselkurseffekte lag das Plus sogar bei 8 %. Besonders stark war das zweite Quartal, in dem der Umsatz um 11 % auf 532 Mio. SEK zulegte – währungsbereinigt sogar um beeindruckende 15 %.

Bruttogewinn und Marge steigen deutlich

Noch deutlicher fällt die Entwicklung beim Bruttogewinn aus: Mit 236 Mio. SEK legte dieser um 10 % (bzw. 12 % bereinigt) zu. Die Bruttomarge verbesserte sich dabei von 21,4 % auf 22,2 %, was auf eine effizientere Monetarisierung des Umsatzes hinweist – ein starkes Zeichen für die Qualität der Partnernetzwerke und Kampagnenperformance.

EBITDA mit Sprung nach oben – Profitabilität auf Kurs

Beim EBITDA konnte Tradedoubler einen starken Anstieg verzeichnen: Von 35 Mio. SEK im ersten Halbjahr 2024 auf 45 Mio. SEK im gleichen Zeitraum 2025 – ein Zuwachs von 29 %. Bereinigt um Sondereffekte (z. B. Integrationskosten) lag das EBITDA sogar bei 48 Mio. SEK. Besonders hervorzuheben: Die EBITDA/Gross-Profit-Marge verbesserte sich von 14 % auf 18 %, mit dem langfristigen Ziel einer 25 %-Marge fest im Blick.

Gewinn, Cashflow und EPS: Die Bilanz stimmt

Auch unter dem Strich steht Tradedoubler gut da. Der Cashflow aus operativer Tätigkeit drehte ins Positive und belief sich auf 7 Mio. SEK, nachdem er im Vorjahr noch mit -6 Mio. SEK im Minus lag. Der Gewinn je Aktie (EPS) stieg von 0,04 SEK auf 0,26 SEK – das entspricht einer Steigerung um mehr als das Sechsfache.

Strategische Highlights: Metapic, USA und integriertes Partner-Marketing

CEO Matthias Stadelmeyer sieht die starke Entwicklung als Ergebnis konsequenter Umsetzung strategischer Ziele: Der Ausbau der Influencer-Plattform Metapic, die Expansion in die USA (u.a. mit dem neuen Standort in Miami) und die klare Positionierung als Full-Service-Partner für Affiliate-, Influencer- und App-Marketing zahlen sich aus.

Quelle: https://www.tradedoubler.com/quarterly-reports/q2-report-2025

Webgains: Umsatz stabil, Ergebnis unter Druck

Im Gegensatz zu Tradedoubler blieb Webgains, das zur ad pepper media Gruppe gehört, beim Umsatz stabil, musste jedoch beim operativen Ergebnis Federn lassen.

Umsatzentwicklung: Stagnation auf hohem Niveau

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Webgains einen Umsatz von 5,76 Mio. EUR, was einem minimalen Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im zweiten Quartal 2025 betrug das Umsatzplus immerhin 1,6 % gegenüber Q2/2024.

EBITDA rückläufig – aber im Gruppenkontext nachvollziehbar

Das EBITDA des Webgains-Segments lag im ersten Halbjahr bei 630 Tsd. EUR, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 1,064 Mio. EUR im Vorjahr. Auch im Q2 sank das operative Ergebnis auf 302 Tsd. EUR (Vorjahr: 433 Tsd. EUR). Die Gründe dafür liegen unter anderem in gestiegenen Verwaltungskosten der ad pepper media Gruppe sowie der Ressourcenbindung durch die vollständige Integration des schnell wachsenden Portals solute (billiger.de), das nun einen großen Teil des Konzernwachstums ausmacht.

Liquidität und Gesamtlage positiv

Trotz der operativen Rückgänge bei Webgains bleibt die Gesamtgruppe stark aufgestellt: Die Liquiditätsreserve von ad pepper media lag zum 30. Juni 2025 bei 31 Mio. EUR – ein neuer Rekordwert, und das gänzlich ohne Bankverbindlichkeiten.

Quelle: https://adpeppergroup.com/en/wphg-notifications/ad-hoc-notifications/ad-pepper-media-international-n-v-solute-billiger-de-becomes-a-key-driver-of-the-groups-growth-and-profitability/

Fazit: Affiliate-Marketing bleibt ein Wachstumsmarkt

Die Halbjahreszahlen von Tradedoubler und Webgains unterstreichen: Affiliate-Marketing ist weiterhin ein profitables, wachsendes Geschäftsfeld. Während Tradedoubler mit zweistelligem Umsatz- und Ergebniswachstum beeindruckt, zeigt Webgains trotz Ergebnisrückgang eine stabile Umsatzbasis. Beide Unternehmen investieren gezielt in Zukunftsthemen wie Influencer-Marketing, internationale Expansion und technologische Plattformen und legen damit das Fundament für nachhaltiges Wachstum.

Die Branche darf also zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte blicken. Und mit den anstehenden Quartalszahlen von weiteren Playern wie Awin, CJ und Impact.com dürfte es spannend bleiben: Gibt es noch mehr Wachstum – oder kommt es zur Konsolidierung?

Wir bleiben dran und berichten.