Die nächste große Trend-Umfrage im Affiliate-Marketing startet! Gemeinsam mit der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360 führen wir von AffiliateBLOG die Affiliate-Trend-Umfrage 2026 durch. Seit über acht Jahren liefert unser Report unverzichtbare Einblicke und Trends aus der Affiliate-Welt.

Wir richten uns erneut an Affiliates, Merchants, Agenturen, Netzwerke und Technologie-Anbieter, um ein möglichst umfassendes Bild der aktuellen Entwicklungen im Affiliate-Marketing zu zeichnen. Im letzten Jahr haben wir über 1.300 Branchenexpert:innen befragt – hilf uns, auch 2026 wieder aussagekräftige Daten zu sammeln!

Deine Meinung zählt!

Die Teilnahme dauert nur 5 bis 10 Minuten und ist bis zum 19.10.2025 möglich.

Hier kannst Du an der Umfrage teilnehmen:

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir folgende Preise:

2 x SOFLOW E-Scooter SO3 im Wert von 329 € (sponsored by Vodafone)

(sponsored by Vodafone) 2 x Affiliate Conference Tickets (sponsored by Oliro)

(sponsored by Oliro) 1 x Affiliate-Marketing Audit für Advertiser

3 x 50 € BestChoice-Gutschein

2 x Buch „Affiliate Marketing Insights II“ von Markus Kellermann

2 x Buch „Der Online Marketing Manager“ von Felix Beilharz

Ein großes Dankeschön geht an unsere Sponsoren Vodafone und Oliro, die uns bei der Trend-Umfrage 2026 unterstützen und die großartigen Gewinne – E-Scooter und Conference Tickets – bereitgestellt haben. 🙌

Lass Dir diese Gelegenheit nicht entgehen und gestalte die Zukunft des Affiliate-Marketings mit! Wenn Du neugierig auf die Ergebnisse der letzten Umfrage bist, kannst Du den Affiliate-Marketing Trend-Report 2025 hier herunterladen.