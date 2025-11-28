CloseUp – 10 Fragen an Lasse Keßling

2020 als dualer Student bei Thalia gestartet, wurde er nach seinem Studium Teil des Sales eCommerce Teams. Mittlerweile managet Lasse mit bol.de eine der Untermarken von Thalia über alle Marketingkanäle im Onlinegeschäft hinweg. So führte ihn sein Weg auch in die Welt des Affiliate Marketings und seit knapp einem Jahr arbeitet er nun erfolgreich und super glücklich mit dem Team der MAI xpose360 zusammen.

Herzlich Willkommen, Lasse Keßling!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Vor ein paar Wochen war ich zum ersten Mal Speckbrettspielen. Klingt erstmal weniger cool als Tennis, hat aber den entscheidenden Vorteil, dass man es hier in Münster an jeder Ecke umsonst spielen kann. Voraussetzung ist nur ein rarer und viel zu teurer Holzschläger, von denen ein Freund von mir glücklicherweise gleich zwei hat, wodurch mir die Startinvestition erstmal erspart blieb. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich werde es definitiv nicht zum letzten Mal gespielt haben.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

An dem Röhren-Computer meines Vaters durfte ich früher Google Earth benutzen. Auch wenn es sich unspektakulär anhört, ist es für ein Kind, das damals noch keine Videospiele kannte, sehr beeindruckend, wie man von Ort zu Ort springen konnte, um zu sehen, wie es in anderen Ländern aussieht.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

LEGO, drei Fragezeichen & die Kicker Sonderheft Stecktabelle.

4. Was sagen andere über Dich?

Ich glaube Freunde würden über mich sagen, dass ich sehr spontan bin und ich mich für sehr viele unterschiedliche Dinge begeistern kann. Egal ob Filme, Musik oder Sport, wenn mich ein Thema interessiert, kann ich mich stundenlang damit beschäftigen.

5. Und wie denkst Du darüber?

Kann ich bestätigen, mein Musikgeschmack geht von Springsteen bis Katy Perry.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Stetige Weiterentwicklung, viel Testen und Optimieren – und die Mischung aus Kreativität und Strategie.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Schalke 04 Manager (nur um zu sehen, ob es wirklich nicht besser geht).

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Mit Vereinsfußball aufzuhören. War zunächst gezwungenermaßen durch eine Verletzung, doch dann habe ich gemerkt, wie viel Zeit dieses Hobby in meinem Leben eingenommen hat und wie viele andere Dinge ich ebenso interessant finde. Trotzdem nehme ich mir jedes Jahr vor wieder anzufangen, nur um den Vorsatz wieder zu brechen.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Siebträgerkaffee und Rennrad (eigentlich bin ich noch zu jung für eine Quarterlife Crisis).

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Irgendwo am Meer, aber auf jeden Fall in der Nähe von meiner Familie und meinen Freunden.

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de