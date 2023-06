Die OMR berichtet in ihrem neuen Artikel über einen Tesla-Besitzer, der zum Super-Affiliate für Tesla wurde.

Tesla-Besitzer sammelt Gutschriften durch Weiterempfehlungen

Tesla hat ein Empfehlungsprogramm, bei dem Besitzer*innen Credits erhalten, wenn sie erfolgreich Freunde oder Familienmitglieder dazu bringen, ein Tesla-Modell zu kaufen. Diese Credits können dann an Teslas Supercharger-Aufladestationen gegen kostenlosen Strom eingetauscht werden. Ein Tesla-Besitzer aus der Rhein-Neckar-Region hat es geschafft, bei relevanten Suchbegriffen wie „tesla referral“ auf Platz 1 in Googles Suchergebnissen zu landen.

SEO-Glück oder gezielte Manipulation?

Es ist unklar, ob der Tesla-Besitzer, bekannt als „Peter7203“, seine hohe Platzierung in den Suchergebnissen durch SEO-Techniken erreicht hat oder ob es sich um einen glücklichen Zufall handelt. Die Website des Besitzers ist laut dem Suchmaschinen-Tool Sistrix bei Google fast nicht sichtbar, was darauf hindeutet, dass er keine bewussten Anstrengungen unternommen hat, um seine Platzierung zu verbessern.

Ein „Algorithmus-Schluckauf“?

Einige Experten glauben, dass die hohe Platzierung von „Peter7203“ das Ergebnis eines „Algorithmus-Schluckaufs“ sein könnte und dass sie wahrscheinlich mit dem nächsten Google-Update verschwinden wird. Andere sind der Meinung, dass es unfair ist, dass nur ein einziger Referral-Link so prominent platziert ist.

Tausende von Euro in Lade-Guthaben

Unabhängig von der Ursache könnte „Peter7203“ von seiner hohen Platzierung profitieren. Jedes Mal, wenn potenzielle Tesla-Käufer*innen nach „tesla referral“ suchen und über seinen Link bestellen, erhält „Peter7203“ Credits. Sein Profil zeigt derzeit 23 Referrals an, was ihm möglicherweise Tausende von Euro an Lade-Guthaben eingebracht hat.

Tesla’s Empfehlungsprogramm: Ein lukratives Angebot

Tesla hat sein Empfehlungsprogramm im November in den USA und Ende März in Europa neu gestartet, nachdem es Anfang 2019 eingestellt worden war. In der Vergangenheit konnten Teilnehmer*innen bei einer hohen Anzahl von Weiterempfehlungen sogar komplette Autos gratis erhalten. Heute können sie an Gewinnspielen teilnehmen, bei denen Autos verlost werden.

Influencer profitieren von Teslas Empfehlungsprogramm

In der Anfangsphase des Programms profitierten insbesondere Influencer und „Content Creator“ mit großen Reichweiten. Der norwegische Tesla-Influencer Bjørn Nyland soll durch die Platzierung seines Weiterempfehlungs-Links in seinem reichweitenstarken Youtube-Kanal sogar zwei Tesla Roadster gesichert haben.

Hoffnung auf einen Cybertruck

Teilnehmer*innen von Teslas Empfehlungsprogramm in den USA können derzeit an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem sie einen Cybertruck gewinnen können. Tesla hat die ersten Auslieferungen des Pickups für die zweite Hälfte von 2023 angekündigt.