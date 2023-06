Die Welt des Online-Marketings hat gerade einen großen Schlag versetzt bekommen. Die französische Datenschutzbehörde CNIL hat die AdTech-Firma Criteo mit einer Strafe von 40 Millionen Euro belegt. Dieses Urteil könnte weitreichende Auswirkungen auf das Display-Marketing im Affiliate-Marketing haben. Aber wie genau?

Was ist passiert?

Criteo, ein Gigant im AdTech-Business, wurde wegen mehrerer Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bestraft. Die Verstöße umfassten Mängel in der Transparenz, Missachtung der Rechte der Betroffenen und fehlende Nachweise für die Einwilligung der Nutzer in die Verarbeitung ihrer Daten.

Das Unternehmen verfolgt die Navigation von Internetnutzern, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Dafür sammelt Criteo Browserdaten mithilfe eines Cookies, das auf Endgeräten der User gespeichert wird, wenn sie bestimmte Webseiten von Partnern besuchen.

Was bedeutet das für die Display-Partner im Affiliate-Marketing?

Transparenz ist der Schlüssel

Die Strafe gegen Criteo unterstreicht die Bedeutung von Transparenz in der Datenverarbeitung. Die Display-Partner müssen sicherstellen, dass die Zustimmung der Nutzer zur Verarbeitung ihrer Daten eingeholt werden und diese Zustimmung nachweisen können.

Die Rechte der Nutzer respektieren

Die Missachtung der Rechte der Nutzer, einschließlich des Rechts auf Widerruf der Einwilligung und Löschung der Daten, war ein weiterer wichtiger Verstoß. Die Partner müssen sicherstellen, dass diese Rechte respektiert und den Nutzern die Möglichkeit gegeben wird, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

Datenschutz ist kein Witz

Die Höhe der Strafe zeigt, dass Datenschutzverstöße ernst genommen werden. Die Partner müssen sicherstellen, dass die DSGVO und andere Datenschutzgesetze eingehalten werden, um ähnliche Strafen zu vermeiden.

Was kommt als nächstes?

Dieses Urteil könnte einen Wendepunkt in der Art und Weise darstellen, wie Affiliate-Marketing betrieben wird. Es könnte zu einer stärkeren Betonung von Datenschutz und Transparenz führen und die Art und Weise verändern, wie Daten für das Display-Marketing verwendet werden.

Aber was denkst du? Wie wird dieses Urteil das Display-Marketing im Affiliate-Marketing beeinflussen? Werden wir eine Verschiebung hin zu mehr Datenschutz und Transparenz sehen? Oder wird es Business as usual sein? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!

Foto von Tima Miroshnichenko