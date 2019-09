Neue Exklusivkunden bei communicationAds: Blau und o2

München, 13.09.2019 – communicationAds setzt sich durch: Die beiden Telefónica-Marken o2 und Blau sind ab sofort Exklusivkunden bei dem öffentlichen Affiliate-Netzwerk der Telekommunikationsspezialisten. Das Tochterunternehmen der VerticalAds Group GmbH überzeugte dabei mit einschlägiger Branchenerfahrung und strategischer Kompetenz.

Aktuell betreut communicationAds schon die Programme der Kernmarke o2online.de, Blau und seit Neusten auch der o2 Freikarte. Als neuer Premium-Affiliate-Partner der beiden Marken kümmert sich das Netzwerk primär um die kostengünstige und effiziente Gewinnung von Interessenten und Neukunden als auch um die Erweiterung des Publisher-Netzwerkes.

„communicationAds hat sich in der mehr als zweijährigen Zusammenarbeit als verlässlicher und kompetenter Netzwerk-Partner erwiesen. Das Team von communicationAds unterstützt uns und unsere Agentur mit Expertise und großem Engagement bei der Vermarktung und hat für uns zudem bereits zahlreiche neue Publisher erschlossen. Somit freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit communicationAds als exklusives, öffentliches Partnernetzwerk“ so Christina Hofer, Performance & New Business Manager der Telefónica.

„Wir sind stolz darauf, dass wir den nach Kundenzahlen größten Mobilfunkanbieter Deutschlands nun als exklusiven Kunden gewinnen konnten und freuen uns, die Affiliate-Programme von Telefónica gemeinsam noch effizienter ausbauen zu können“, verkündet Sebastian Pape, Director Sales & Operations von communicationAds. „Gleichzeitig sehen wir uns mit unserer Strategie, mit Branchen-Spezialisierung den Ansprüchen unserer Kunden in hohem Maße gerecht zu werden, nochmal bestätigt“.

Über die communicationAds GmbH & Co. KG

communicationAds ist hierzulande das führende Affiliate-Netzwerk für die Telekommunikationsbranche. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft der verticalAds Group, betreut über 40 Advertiser – darunter Blau, Drillisch, O2 und Vodafone. communicationAds wurde im Jahr 2014 von Ralf Fischer in Nürnberg gegründet.

Über die verticalAds Group GmbH

Die verticalAds Group ist führender Anbieter spezialisierter Affiliate-Netzwerke: Mit den Beteiligungen communicationAds, financeAds und retailerAds ist das Nürnberger Unternehmen für mehr als 400 namenhafte Advertiser tätig. Erfolgsrezept der verticalAds Group ist die Kombination von führender Technik mit persönlichem Service. Durch das aktive Management der Programme unterstützen die spezialisierten Netzwerke ihre Advertiser und Agenturen beim aktiven Ausbau ihres Partnerprogramms. So wurde financeAds 2016 als bestes Affiliate-Netzwerk Europas und communicationAds 2018 als schnellst wachsendes digitales Unternehmen ausgezeichnet. Als Geschäftsführer zeichnen der Gründer Ralf Fischer sowie Dino Leupold von Löwenthal verantwortlich.