Neue Gesichter, frische Impulse: Personelle Änderungen bei Tradedoubler

Das Affiliate-Netzwerk Tradedoubler steht vor spannenden Zeiten. Unter der Leitung von CEO Matthias Stadelmeyer wurden kürzlich wichtige personelle Änderungen vorgenommen, die sowohl die interne Struktur als auch die globale Strategie des Unternehmens maßgeblich beeinflussen werden. Hier ein Überblick über die neuesten Entwicklungen und die Schlüsselpersonen, die Tradedoubler in eine vielversprechende Zukunft führen sollen.

Derek Grant übernimmt als VP of Operations

Derek Grant, bisheriger General Manager für das Vereinigte Königreich, erweitert seine Zuständigkeiten und tritt die Position des Vice President of Operations an. Seit 2019 ist er Teil des Tradedoubler-Teams und hat sich durch seine umfassenden Erfahrungen in der Förderung von Wachstumsinitiativen für britische Werbetreibende einen Namen gemacht. In seiner neuen Rolle wird Derek seine Expertise nutzen, um Strategien für operative Exzellenz, Kundenmanagement und Vertriebsoperationen auf internationaler Ebene zu entwickeln.

Derek Grant äußerte sich motiviert: „Wir haben enorme Fortschritte in der operativen Exzellenz in vielen lokalen Tradedoubler-Märkten erlebt und ich freue mich sehr darauf, diese international zu führen, um unsere Standards noch weiter zu erhöhen.“

Uli Bartholomäus steuert das globale Marketing

Eine weitere aufregende Neuerung ist die Schaffung einer neuen globalen Marketingabteilung, die von Uli Bartholomäus als VP of Marketing geleitet wird. Uli, der seit 2022 als Regional Director für die Nordics tätig war, wird von nun an die globalen Markenumgestaltungen überwachen, eine robuste Kommunikationsstrategie entwickeln und die Vertriebsinitiativen stärken, um die Marktposition von Tradedoubler zu festigen und neue Kundenkontakte zu generieren.

Uli Bartholomäus freut sich auf seine neue Rolle: „Ich bin begeistert von der Möglichkeit, das authentische Selbst von Tradedoubler darzustellen: stark in Bezug auf Menschen, Service und Technik. Es ist eine strategische Marketingaufgabe, die wahrscheinlich die coolste ist, die ich je hatte.“

Camilla Johansson führt die Nordics-Region

Den Abschluss der Trifecta bildet Camilla Johansson, die nun die Rolle der General Managerin für die Nordics übernimmt. Camilla, die zuvor als Nordics Director of Client Development tätig war, bringt seit 2013 eine Fülle von Erfahrungen im Partner-Marketing mit und hat sich durch ihre kundenorientierte Herangehensweise und starke Führungsfähigkeiten ausgezeichnet. Sie wird ihre Fähigkeiten einsetzen, um den Erfolg von Werbetreibenden und Publishern in den Nordics weiter voranzutreiben.

Camilla Johansson sieht ihrer neuen Aufgabe optimistisch entgegen: „Innovation und aktive Kampagnenplanung sind die Schlüsselfaktoren für den Erfolg unserer Marken und Publisher. Unsere TD-Kultur ist heute von Neugier und einer Wachstumsmentalität geprägt, und ich freue mich sehr darauf, diesen Weg fortzusetzen.“

Ein starkes Signal für die Zukunft

Diese strategischen Ernennungen unterstreichen Tradedoublers Engagement für Innovation, nachhaltiges Wachstum und die Bereitstellung außergewöhnlicher Werte für Marken und Publisher weltweit. Matthias Stadelmeyer sendet seinen Glückwünschen und vielen „High Fives“ an Camilla, Derek und Uli und wünscht ihnen alles Gute in ihren neuen Rollen.

Mit diesen Änderungen setzt Tradedoubler klare Zeichen für eine dynamische und erfolgreiche Zukunft.