Laut einer Forschungsstudie von Trustdeals suchen deutsche Käufer vermehrt nach Rabatten und Gutscheinen. Besonders auffällig sind die monatlichen Suchanfragen aus der Mode- und Lebensmittelbranche.

In der Modebranche liegt Zalando mit 135.000 monatlichen Suchanfragen an der Spitze, gefolgt von Shein (90.500), Douglas (74.000), Asos (49.500) und schließlich About You (27.100).

Auch in der Lebensmittelbranche gibt es erfreuliche Zahlen. Am häufigsten wird nach Gutscheinen für den Blitzlieferdienst Flink gesucht (22.000/Monat). Auf dem zweiten Platz steht das Unternehmen Air Up, das Wasser mithilfe von Duftkapseln aromatisiert, mit 18.100 monatlichen Suchanfragen. Abschließend folgen Domino’s, Gorilla’s und Lieferando.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die steigende Nachfrage nach Rabatten beim Online-Shopping in Deutschland eine vielversprechende Chance für Gutscheinaffiliates bietet.