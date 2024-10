Verlosung: 10 Tickets für Hamburger Affiliate Stammtisch

Am Mittwoch, den 06. November findet ab 16 Uhr in der Astra-Brauerei der Hamburger Affiliate-Stammtisch statt (initiiert von Cramer & Consorten GmbH, gesponsert von Lexware).

Der Stammtisch startet mit einem Vortrag von Markus Kellermann von der MAI xpose360 zum Thema „Künstliche Intelligenz im Online Marketing“. Im Anschluss findet dann noch eine Podiumsdiskussion mit weiteren Expert:innen der Branche statt.

Zu diesem exklusiven Event verlosen wir 10 Tickets (Eintritt, Burgerbuffet und Getränke).

Um an der Verlosung teilzunehmen, schickt uns bitte eine E-Mail an kontakt@affiliateblog.de – Unter allen Einsendungen verlosen wir am 31.10.2024 die 10 Tickets. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.