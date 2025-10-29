Affiliate Conference 2025: Premiere in Berlin, starke Agenda und wir sind dabei

Am Dienstag, 18. November 2025, feiert die Affiliate Conference ihre Berlin-Premiere im nhow Hotel. Dich erwartet ein kompakter Konferenztag mit starken Inhalten, direktem Praxisnutzen und viel Raum für Austausch, abends geht es nahtlos in die Affiliate NetworkxX über. Wir sind vor Ort und freuen uns auf den Austausch.

Die diesjährige Affiliate Conference setzt in Berlin klare Themenschwerpunkte: strategische Weichenstellungen für das Channel-Wachstum, konkrete Hands-on-Impulse für Programmbetreiber und die Verzahnung mit Creator-, Content- und Social-Commerce-Ansätzen. Schon am Morgen wird der Takt vorgegeben, danach folgen kompakte Deep Dives, Panel-Diskussionen und kuratierte Networking-Slots. Ab 19 Uhr steigt die Affiliate NetworkxX als Abendveranstaltung im selben Haus.

Programm-Highlights des Tages

Eröffnung und Begrüßung durch René Roth, Moderation Dimitrios Haratsis. Der Rahmen: ein Tag, der Inhalte und Networking bewusst verbindet.

Keynote „The Great Affiliate Reset“ von Kevin Edwards. Auf Basis aktueller APMA-Daten zeigt er Wahrnehmungs-, Performance- und Capability-Gaps im Channel und leitet ab, wie Affiliate künftig seinen strategischen Platz behauptet.

Zukunft der Verbandsarbeit im Affiliate und Partner Marketing mit André Koegler und Markus Wigbels, Fokus Qualität, Image, Lobbyarbeit, plus kurze Diskussionsrunde zu Industriestandards und Reputation.

Mittelstand first mit Marcus Seidel, was KMU im Affiliate wirklich brauchen, von Setups bis Vergütungslogiken inklusive konkreter Cases.

Von Empfehlungen profitieren: wie Marken Testportale strategisch nutzen, Input aus dem F.A.Z. Kaufkompass von Tobias Sökefeld.

TikTok Shop als neuer Kundenzugang, Chancen nutzen und Datenhoheit bewahren, Praxisimpulse von Daniel Kocher, MAI xpose360.

AI Panel Discussion mit Stimmen aus Technologie und Praxis, moderiert von Robert Förster, mit Einblicken in produktive KI-Anwendungen für Performance.

Verleihung der PerformixX Awards 2025 mit den Kategorien Netzwerk, Agentur, Advertiser, technischer Dienstleister.

Warum sich der Besuch lohnt

Strategie und Praxis kompakt an einem Tag, ergänzt um Speed-Networking und Kaffeepausen, die wirklich zum Reden einladen.

Abends direkt weiter: die Affiliate NetworkxX im nhow Hotel, Networking bis Mitternacht in Berlin.

Erwartet werden rund 300 Teilnehmende aus Advertisern, Publishern, Netzwerken und Agenturen, also kurze Wege zu den richtigen Gesprächspartnern.

Wir sind vor Ort

Das Team von MAI xpose360 ist den ganzen Tag auf der Konferenz, wir freuen uns auf den Austausch, Sessions und Gespräche zwischendurch. Wenn du ein Thema platzieren möchtest, sprich uns gern an oder schick uns vorher eine kurze Nachricht.

Hard Facts

Datum: Dienstag, 18.11.2025

Zeit: 09:00 bis 19:00 Uhr, im Anschluss Affiliate NetworkxX ab 19:00 Uhr

Ort: nhow Hotel Berlin, Stralauer Allee 3, 10245 Berlin

Format: Konferenz mit Keynote, Vorträgen, Panels, Networking

Teilnahme: ca. 300 Fachbesucher aus der Affiliate-Branche

Tickets und mehr Infos zum Programm gibt es hier!