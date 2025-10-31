VerticalAds Group übernimmt technologienahe Geschäftsbereiche der DEFACTO GmbH

Die VerticalAds Group übernimmt zentrale Geschäftsbereiche der DEFACTO GmbH – und stellt damit die Weichen für ein leistungsfähigeres, datengetriebenes Kundenmarketing. Was das für Affiliate- und Performance-Marketer bedeutet, erfährst du hier.

Vom Lead zur Loyalität: VerticalAds Group denkt Customer Journey jetzt ganzheitlich

Im Affiliate- und Performance-Marketing dreht sich vieles um den Anfang der Customer Journey – den Klick, die Conversion, den Lead. Doch was passiert danach? Genau hier setzt die neueste Entwicklung bei der VerticalAds Group an: Die Übernahme technologienaher Geschäftsbereiche der DEFACTO GmbH markiert einen strategischen Meilenstein, der das klassische Performance-Marketing mit tiefgreifendem CRM-Know-how vereint.

Mit Wirkung zum 3. November 2025 übernimmt die VerticalAds Group die CRM-, Technologie- und Datenkompetenz von DEFACTO. Das Ziel: Marketing nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger gestalten – von der Akquise bis zur Kundenbindung.

Was macht DEFACTO so interessant?

DEFACTO ist kein unbeschriebenes Blatt. Seit 2002 entwickelt das Unternehmen intelligente CRM- und Loyalty-Lösungen für Unternehmen, die Kunden nicht nur gewinnen, sondern langfristig binden wollen. Mit ihrer „Loyalty Engine“ (SaaS), tiefen Integrationen in Systeme wie Oracle oder Microsoft und einem klaren Fokus auf Lifecycle Management, bringt DEFACTO technologische Tiefe und Praxiserfahrung in den Mix.

Für die VerticalAds Group ist das ein echter Zugewinn und ein logischer Schritt in Richtung zukunftsfähiges Marketing-Ökosystem.

Was bedeutet das für Affiliate- und Performance-Marketer?

Die spannende Nachricht für alle im Affiliate-Marketing: Diese Entwicklung öffnet neue Türen, um Kampagnen nicht nur auf Conversions, sondern auch auf Customer Lifetime Value auszurichten. Mit dem erweiterten Leistungsspektrum. Von datenbasiertem Targeting bis hin zu maßgeschneiderten CRM-Strategien – bietet die VerticalAds Group jetzt ein Full-Funnel-Angebot.

Das bedeutet konkret:

Mehr Synergien zwischen Akquise und Bindung : Wer Performance-Marketing betreibt, kann künftig nahtlos auf CRM-Strategien aufbauen.

: Wer Performance-Marketing betreibt, kann künftig nahtlos auf CRM-Strategien aufbauen. Stärkere Datenbasis für bessere Entscheidungen : Durch die Integration von CRM-Systemen lassen sich Kundenprofile feiner segmentieren und präziser ansprechen.

: Durch die Integration von CRM-Systemen lassen sich Kundenprofile feiner segmentieren und präziser ansprechen. Zukunftssicherheit durch technologische Kontinuität: Bestehende Systeme wie die Loyalty Engine werden nicht abgeschaltet, sondern weiterentwickelt, das sichert Investitionen und schafft Vertrauen.

Fazit: VerticalAds + DEFACTO = Kundenbindung 2.0

Die Übernahme technologienaher Geschäftsbereiche der DEFACTO durch die VerticalAds Group zeigt klar, wohin die Reise geht: Performance-Marketing wird zunehmend holistisch gedacht. Für Unternehmen, und auch für Affiliate-Marketer, ergibt sich dadurch die Chance, ihre Strategien datengetriebener, nachhaltiger und letztlich profitabler auszurichten.

Wer heute noch rein auf Klicks setzt, läuft Gefahr, das Potenzial der Kundenbeziehung zu verschenken. Die Zukunft liegt in der Verbindung von Reichweite und Relevanz – und genau hier entsteht mit dem neuen Setup der VerticalAds Group ein spannendes Ökosystem.