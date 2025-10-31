CloseUp – 10 Fragen an Nino Klatt

Nino, gebürtig aus Hannover, hat International Marketing and Sales sowie Sportmanagement studiert. Seine Leidenschaft für digitales Marketing entdeckte er schon während eines Praktikums bei adidas, wo er an den ersten Digitalisierungsinitiativen mitwirkte. Anschließend baute er bei Myprotein den deutschen Markt im Affiliate- und Influencer-Marketing mit auf und skalierte die beiden Marketingkanäle auf ein achtstelliges Niveau.

Heute ist Nino mit PRVN Media erfolgreich selbstständig. Er unterstützt E-Commerce-Unternehmen wie zave.it, HOLY, Saturo Foods, Vinolisa und andere beim Aufbau und der Skalierung ihrer Affiliate-Programme und setzt Influencer-Marketing-Kampagnen für renommierte Marken wie Nike, Vodafone, BAUR, BonaTea und viele weitere um.

Auch privat bleibt Nino am Ball: Ob Marathon ohne viel Training, Hyrox-Wettkämpfe oder Bodybuilding – der Sport ist sein Antrieb und gibt ihm die nötige Energie für alle Herausforderungen.

Herzlich Willkommen, Nino Klatt!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Im April habe ich mein erstes HYROX Double Race in Barcelona absolviert. Für mich als jemand, der aus dem Bodybuilding und Gewichtheben kommt und absolut kein Läufer ist, war das eine echte Grenzerfahrung. Wir haben trotzdem durchgezogen – trotz einer kurzfristigen Erkrankung meines Partners haben wir in 1:21 Stunden gefinisht.

Für mich war das ein Reminder: Wenn man sich außerhalb der Komfortzone bewegt, lernt man am meisten – körperlich wie mental.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Ja, das war ICQ und danach kam schon direkt YouTube, und ich war komplett drin in der Fitnesswelt. Ich erinnere mich noch genau an die Anfangszeiten von Gymshark um 2012, als Influencer wie Lex Griffin oder Steve Cook aus dem Kinderzimmer heraus Trainingsklamotten beworben haben. Ich hab das damals total fasziniert beobachtet – irgendwie wusste ich schon, dass das ein richtig spannender Bereich wird.

Heute ist es echt verrückt zu sehen, dass ich genau in diesem Feld arbeite – und selbst Kampagnen für Marken wie Nike, Vodafone, BAUR, EIS oder Fielmann umsetze, die viel größer sind als alles, was man sich damals hätte vorstellen können. Der Vibe ist aber gleich geblieben: Authentische Menschen schaffen echte Verbindungen – das funktioniert heute noch genauso wie damals, nur professioneller.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Wahrscheinlich für nächtliche Gaming-Sessions bis 2 Uhr morgens – und für Pokémon-Karten. Beides ist irgendwie geblieben. Ich glaube, das Kind in sich zu behalten, ist nichts Schlechtes – vor allem, wenn man in einem kreativen Umfeld arbeitet.

Am Ende sind das genau die Dinge, die helfen kurz abzuschalten, damit man am nächsten Tag wieder 100 % geben kann.

4. Was sagen andere über Dich?

Ich höre oft, dass ich ein harter Arbeiter bin – verlässlich, effektiv und mit einer klaren „Get-shit-done“-Mentalität. Wenn ich ein Ziel habe, finde ich einen Weg, es umzusetzen.

Gleichzeitig schätzen viele an mir, dass ich ehrlich bin – auch wenn’s mal unbequem ist. Ich glaube, langfristige Zusammenarbeit funktioniert nur, wenn man offen kommuniziert und nicht nur das sagt, was andere hören wollen.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich sehe das genauso – ich glaube nicht an halbe Sachen. Wenn ich mich für ein Projekt oder ein Ziel entscheide, dann mit 100 % Einsatz.

Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind für mich kein „Bonus“, sondern Grundvoraussetzung. Gerade in der Zusammenarbeit mit Marken, Creatorn oder Partnern zählt am Ende nicht nur, was man macht, sondern wie man es macht. Ich denke, das ist einer der Gründe, warum viele Kunden immer wieder mit mir arbeiten.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Für mich ist typisch Affiliate Marketing: Netzwerken. Es geht am Ende immer um menschliche Beziehungen – darum, wer wen kennt, wem man vertraut und mit wem man langfristig zusammenarbeiten will.

Klar, Zahlen und Performance sind wichtig, aber ohne Transparenz wird’s nie nachhaltig. Erfolgreiches Affiliate Marketing entsteht für mich dort, wo echte Win-Win-Situationen aufgebaut werden – mit Partnern, die sich auf Augenhöhe begegnen und gemeinsam wachsen wollen.

Wenn alles reibungslos läuft, merkt man oft gar nicht, wie viel Arbeit dahintersteckt.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Jet-Pilot. Bevor ich ins digitale Marketing eingestiegen bin, war ich tatsächlich kurz davor, mich beim Militär zu verpflichten – inklusive Tests, Simulator und Auswahlverfahren. Der Gedanke, in einem Kampfjet zu sitzen, fasziniert mich bis heute.

Disziplin, Fokus, schnelle Entscheidungen – das hat viele Parallelen zu meinem heutigen Alltag, nur mit weniger G-Kräften.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Schwer zu sagen – wahrscheinlich eine Mischung aus zwei Dingen: Mit 19 allein ins Ausland zu gehen, um die Welt und andere Kulturen kennenzulernen – das hat meinen Horizont für immer verändert.

Und dann ein paar Jahre später: meinen sicheren Job zu kündigen, ohne Plan B, und PRVN Media zu gründen. Rückblickend waren beide Entscheidungen genau richtig.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Auf Training – körperlich und mental. Es gibt mir Struktur, Fokus und Energie. Egal wie stressig es ist: Die Zeit im Gym ist mein Anker. Ohne das bin ich nicht ich selbst.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Irgendwo mit Sonne, gutem Essen und einem aktiven Umfeld – vielleicht in Südspanien oder Portugal. Wichtig ist mir nicht nur der Ort, sondern die Menschen: Freunde, die auch mit 60 noch neugierig sind, Energie haben und Lust aufs Leben.

Ich glaube nicht an den klassischen Ruhestand. Für mich geht es eher darum, sich ein Leben aufzubauen, von dem man gar nicht erst „in den Ruhestand“ gehen will.

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de