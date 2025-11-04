Affiliate Monatsrückblick und News – Oktober 2025

Der Oktober 2025 hatte es in sich: Neue Technologien, starke Events und exklusive Insights haben das Affiliate-Marketing wieder ein Stück weitergebracht. Von praxisnahen Interviews über KI-Debatten bis hin zu Frühstücksevents mit Networking-Faktor war auf dem AffiliateBLOG alles dabei. Wer den Monat verpasst hat, findet hier eine kompakte Zusammenfassung über die wichtigsten Entwicklungen, Trends und Stimmen aus der Szene.

Wie Awin mit CPI bereits über 100 Mio. USD Revenue für Affiliates zurückgeholt hat

Awin zeigt mit seinem CPI-Ansatz eindrucksvoll, wie App-Install-Kampagnen im Affiliate-Marketing neue Umsatzpotenziale erschließen. Mehr als 100 Millionen USD wurden bereits an Publisher ausgeschüttet. Der Artikel beleuchtet konkrete Use Cases und stellt die wichtigsten Erfolgsfaktoren vor. Gerade für Mobile-Affiliates ein spannender Blick auf datengetriebenes Performance-Marketing.

Konsumparameter im Onlinehandel: Was das Kaufverhalten im Netz wirklich beeinflusst

Wie und warum kaufen Menschen online und was bedeutet das für Affiliates? Dieser Artikel analysiert die aktuellen Konsumtrends und zeigt auf, welche psychologischen und technologischen Faktoren das Verhalten beeinflussen. Von Nachhaltigkeitsaspekten bis hin zu impulsiven Käufen: Wer diese Parameter versteht, kann seine Kampagnen gezielter ausrichten.

#AskTheExpert mit Dimitrios Haratsis

Im Rahmen der beliebten Interviewreihe kommt diesmal Online Marketing Profi Dimitrios Haratsis zu Wort. Er teilt ehrliche Einschätzungen zur Zukunft der Branche, zur Rolle von Netzwerken und zur technischen Entwicklung im Tracking-Bereich. Besonders spannend: seine Tipps für nachhaltige Partnerschaften zwischen Publishern und Advertisern. Die Antworten sind praxisnah und inspirierend – ideal für Affiliates, die auf dem neuesten Stand bleiben wollen.

AffiliateBLOG Breakfast 2025 in Hamburg: Insights, Networking und guter Kaffee

Das AffiliateBLOG Breakfast 2025 brachte in Hamburg nicht nur Kaffee und Croissants auf den Tisch, sondern auch frische Ideen und starke Diskussionen. Im Fokus standen Tools wie Google Analytics im Affiliate-Alltag sowie Strategien zur Kundenbindung. Die Vorträge lieferten echten Know-How, besonders in Bezug auf datenbasierte Optimierung. Networking in entspannter Atmosphäre rundete das Event perfekt ab. Ein gelungener Vormittag mit viel Mehrwert für die Community.

Affiliate-Marketing im Wandel: Welche Rolle Künstliche Intelligenz künftig spielt

KI wird bereits vielfältig im Arbeitsalltag eingesetzt. Von smarter Content-Erstellung über personalisiertes Targeting bis hin zu automatisierten Prozessen: Wer KI ignoriert, verliert den Anschluss. Besonders interessant sind die Beispiele, wie Publisher mit Machine Learning ihre Umsätze steigern konnten. Aber auch Advertiser profitieren von effizienteren Workflows.

Affiliate Conference 2025: Premiere in Berlin, starke Agenda und wir sind dabei

Zum ersten Mal findet die Affiliate Conference in Berlin statt und sie hatte einiges zu bieten. Die Agenda spannte den Bogen von TikTok Commerce über Mittelstandsstrategien bis zur Keynote „The Great Affiliate Reset“. Besonders viel diskutiert soll der wachsende Einfluss von Künstlicher Intelligenz werden. Neben geballtem Fachwissen wird es auch feierliche Momente bei den PerformixX-Awards und entspanntes Netzwerken am Abend geben.

#CloseUp – 10 Fragen an Nino Klatt

Nino Klatt begann seine Laufbahn im digitalen Marketing bei adidas und Myprotein und leitet heute die Agentur PRVN Media. Dort unterstützt er E-Commerce-Unternehmen bei der Skalierung ihrer Affiliate-Programme und Influencer-Kampagnen. Im CloseUp spricht er über seinen beruflichen Weg, tägliche Routinen und seine Sicht auf erfolgreiche Partnerschaften im Affiliate-Marketing. Persönliche Einblicke wie Sport, Gaming oder frühere Berufswünsche runden das Porträt ab.

Fazit

Der Oktober hat einmal mehr gezeigt: Affiliate-Marketing bleibt nicht stehen, es entwickelt sich rasant weiter und bietet unzählige Chancen für Publisher, Advertiser und Netzwerke. Ob durch KI, neue Vergütungsmodelle oder persönliche Events: wer am Ball bleibt, hat die Nase vorn. Wir bleiben für euch dran, analysieren Trends, teilen Insights und bringen die Branche zusammen. Der nächste Monat wartet schon mit neuen Highlights!