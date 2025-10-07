AllgemeinNetzwerk-NewsStatistiken

Wie Awin mit CPI bereits über 100 Mio. USD Revenue für Affiliates zurückgeholt hat

Markus Kellermann
Markus Kellermann
408
Bildquelle: Adobe Stock

Mit der Einführung der Conversion Protection Initiative (CPI) am 07. April 2025 hat Awin einen entscheidenden Schritt gemacht, um die Qualität und Fairness im Affiliate-Marketing auf ein neues Niveau zu heben. In nur wenigen Monaten hat die Initiative messbare Erfolge erzielt – darunter die Wiederherstellung von mehr als 100 Millionen US-Dollar an Affiliate-Umsätzen, die sonst verloren gegangen wären. Wir werfen einen Blick auf die Details und zeigen, was diese Entwicklung für Advertiser und Publisher bedeutet.

Was steckt hinter der CPI-Initiative von Awin?

Die Conversion Protection Initiative wurde ins Leben gerufen, um eines der drängendsten Probleme im Affiliate-Marketing zu lösen: ungenaues oder veraltetes Tracking. Noch immer verlieren viele Advertiser und Publisher wertvolle Conversions, weil Tracking-Technologien nicht auf dem neuesten Stand sind oder nicht korrekt implementiert wurden.

CPI setzt genau hier an – mit einem dreistufigen Ansatz:

  • Verpflichtende Server-zu-Server-Tracking-Integrationen (S2S)
  • In-App-Tracking für mobile Transaktionen
  • Ein probabilistisches Fallback-Modell, wenn technische Einschränkungen eine vollständige Umstellung nicht zulassen

Damit wird nicht nur die technische Grundlage verbessert – auch das Vertrauen in die Fairness der Provisionsverteilung wird gestärkt.

Über 100 Millionen Dollar zurückgewonnen: Die Ergebnisse im Überblick

Die bisherigen Resultate der CPI-Initiative sprechen eine klare Sprache:

  • Mehr als 3.000 Advertiser haben ihre Tracking-Setups bereits aktualisiert oder erweitert
  • Über 1 Million Conversions, die mit herkömmlichem Tracking verloren gegangen wären, konnten gerettet werden
  • Mehr als 100 Millionen US-Dollar Umsatz wurden korrekt zugeordnet
  • Rund 9 Millionen US-Dollar an Provisionen wurden neu an die richtigen Publisher ausgezahlt

Eine interne Analyse zeigte, dass bei einer Stichprobe von 25.000 Verkäufen ganze 22 % der Conversions nur durch S2S-Tracking sichtbar waren. Diese Zahl verdeutlicht das enorme Optimierungspotenzial.

Messbare Performance-Steigerung für Advertiser

Neben der Tracking-Präzision bringt CPI auch handfeste wirtschaftliche Vorteile für teilnehmende Advertiser:

  • +37 % mehr Umsatz
  • +34 % mehr Transaktionen
  • +29 % höhere durchschnittliche Warenkörbe
  • +81 % höhere Conversion-Rates bei mobilen Käufen

Diese Zahlen unterstreichen, dass die technischen Upgrades nicht nur der Attribution dienen, sondern die Performance von Affiliate-Programmen deutlich verbessern.

Große Marken setzen bereits auf CPI

Mehrere namhafte Unternehmen – darunter AO.com, Three, VW Bank und Boots – haben die CPI-Initiative frühzeitig aufgegriffen und ihre Tracking-Systeme umgestellt. Die Beteiligung dieser Marken zeigt, dass CPI nicht nur ein technisches Projekt ist, sondern ein Branchentrend mit Vorbildcharakter.

Auch andere Netzwerke wie Rakuten, TimeOne oder Admitad haben inzwischen ähnliche Maßnahmen gestartet – ein klares Zeichen, dass der Markt CPI als neuen Standard akzeptiert.

Gerhard Trautmann, CEO der Plattform Atolls, brachte es treffend auf den Punkt:

„Es sind Initiativen wie CPI, die die Zukunft des Affiliate-Marketings sichern.“

Auch zahlreiche weitere Publisher haben sich bereits positiv über Awins Conversion Protection Initiative (CPI) geäußert.

Fazit: Ein neuer Standard für die Affiliate-Branche

Mit der Conversion Protection Initiative hat Awin nicht nur ein technisches Upgrade eingeführt, sondern einen neuen Qualitätsmaßstab für Affiliate-Tracking gesetzt. Die Initiative zeigt eindrucksvoll, wie wichtig verlässliche Technologie für faire Vergütung und nachhaltigen Erfolg im Affiliate-Marketing ist.

Für Advertiser und Publisher bedeutet das: Wer jetzt auf moderne Tracking-Lösungen setzt, profitiert nicht nur von besserer Performance, sondern stärkt auch die Transparenz und Glaubwürdigkeit der gesamten Branche.

Awin plant, bis Ende 2025 alle Advertiser CPI-konform zu machen. Wer noch nicht umgestellt hat, sollte die Gelegenheit nutzen – denn die Zukunft des Affiliate-Marketings beginnt genau hier.

Vorheriger Artikel
Affiliate Monatsrückblick und News – September 2025
Markus Kellermann
Markus Kellermannhttps://www.affiliateblog.de
Markus Kellermann ist bereits seit 1999 im Online-Marketing tätig und Geschäftsführender Gesellschafter der Digital-Marketing-Agentur xpose360 GmbH mit Sitz in Augsburg. Als Autor hat Markus Kellermann bereits eine Vielzahl von Artikeln in Fachmagazinen publiziert. Zudem organisiert er mit der Affiliate Conference, dem Affiliate Innovation Day und der Influencer Conference drei der bedeutendsten Online-Marketing-Veranstaltungen und betreibt neben dem Affiliate-Portal affiliateBLOG.de auch den Podcast Affiliate MusixX.
1,235FansGefällt mir
176FollowerFolgen
132AbonnentenAbonnieren

Verwandte Artikel

Allgemein

Affiliate Monatsrückblick und News – September...

Mario Bagozzi -
Der September 2025 war ein besonders intensiver Monat für die Affiliate-Branche. Von spannenden Events wie der DMEXCO...
Allgemein

Apple ATT – Schutz der Privatsphäre...

Katharina Hörmann -
Ein Gastkommentar von Alexander Kube, Client Services Director (DACH & Nordics) bei Awin. Apple hat mit der App...
#CloseUp

#CloseUp – 10 Fragen an Benedikt...

Julia Heinz -
Nach einer Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei Werthenbach war Benedikt dort mehrere Jahre im...
Allgemein

Das war die DMEXCO 2025

Katharina Hörmann -
Die DMEXCO 2025 in Köln hat auch in diesem Jahr wieder die Digitalbranche zusammengebracht und als Hotspot...

affiliateBLOG.de ist ein Projekt der Digital-Marketing-Agentur xpose360 GmbH. Als Gewinner des Awin-Awards von 2018-2023, sowie des Performixx-Awards als Beste Affiliate-Agentur, gehört die MAI xpose360 zu den wichtigsten Affiliate-Agenturen Deutschlands.

Copyright © 2021 xpose360 | Bilder von Pixelio.

Wichtiges

Beliebte Kategorien