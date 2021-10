Auch für den September haben wir hier einen kurzen Monatsrückblick mit den wichtigsten News aus der Affiliate Branche zusammengestellt.

YK Group übernimmt Shopping24

Im September übernahm die YK Group GmbH shopping24 zusammen mit den beiden Schwesterunternehmen fashion24 und living24. Bereits in der YK Group vertreten sind Yieldkit, die führende Plattform für Content Monetarisierung, Performance- & Affiliate Marketing, sowie Digidip, ebenfalls Spezialist für Premium Content Monetarisierung.

Tipps zum Aufbau eines Partnerprogramms

Ebenfalls erschien im letzten Monat ein Artikel im Online-Magazin Internet World zum Thema Affiliate Marketing im E-Commerce: 5 Tipps für den Aufbau eines Partnerprogramms. In diesem Artikel wird thematisiert, dass die Fashion-Branche einen wichtigen Bereich im E-Commerce ausmacht. Während der Pandemie stiegen außerdem sowohl die Anzahl der Bestellungen als auch der durchschnittliche Warenkorbwert stark an. Daher sollte eine umfassende Online-Marketing-Strategie verfolgt werden, wobei das Affiliate Marketing natürlich nicht zu vernachlässigen ist. Um einen guten Start ins Affiliate Marketing zu haben, sollten 5 Tipps, die im Artikel genauer erläutert werden, befolgt werden. Dazu gehört das Finden eines passenden Netzwerks, die Festlegung eines geeigneten Provisionsmodells, die Bereitstellung wichtiger Werbemittel, die Optimierung auf Mobile Shopping und eine einwandfreie Partnerkommunikation.

Beauty-Branche boomt

„Online-Bestellungen im Bereich Beauty steigen rasant an“ lautet die Headline eines weiteren Artikels, der im Online-Magazin Internet World im September erschien. In dem Artikel wird ein Vergleich des Online-Umsatzes der globalen Kosmetikbranche vom Vorjahr zum aktuellen Zeitpunkt gezogen. Auch die Veränderungen im deutschen Markt werden analysiert. Die Anzahl der Bestellungen in Deutschland in der Kosmetikbranche stieg um das 3,4-fache im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. In dem Artikel wird außerdem betont, dass besonders in diesem Bereich die Relevanz von Influencern stark zunimmt.

Neues Interviewformat auf dem AffiliateBLOG

Seit letztem Monat gibt es auch ein neues Interviewformat hier auf dem AffiliateBLOG. Im Personality-Format #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme beantworten spannende Persönlichkeiten aus der Affiliate-Branche persönliche Fragen wie zum Beispiel: „Wenn du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?“. Der erste Interviewpartner war Ingo Kamps. Auch zukünftig werden regelmäßig Interviews mit interessanten Affiliate-Persönlichkeiten auf dem AffiliateBLOG erscheinen.

Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp

Am 30.09.2021 fand das Digital MeetUp des Affiliate Conference CLUB statt. Neben Networking-Sessions und Speed Networking gab es spannende Vorträge von Felix Schmidt (Ist das Trend oder kann das weg?), Benjamin Tauscher (Die Open-Data-Revolution – Neue Chance für die Werbewirtschaft) und André Koegler (Das Thema Cookies geht in die nächste Runde). Außerdem wurde auf dem Digital MeetUp in einem Live-Panel die 30. Folge des Affiliate TalkxX Podcast mit Markus Kellermann, Markus Wigbels und Christian Kleinsorge und den beiden Moderatoren Tobias Korsten und Thomas Dirnhöfer live aufgezeichnet. Das nächste MeetUp des Affiliate Conference CLUB findet am 18. November 2021 statt. Meldet euch gerne jetzt schon unter https://www.affiliate-conference.de/meetup18nov/ kostenlos an, um keine Vorträge zu verpassen.

Neue Podcast-Folgen im September

Wie jeden Monat sind außerdem spannende neue Podcast-Folgen erschienen. Neben der auf dem Digital MeetUp aufgezeichneten Folge Nr. 30, erschien im September die Folge mit Simon Gall von blackfriday.de. Außerdem hat Markus Kellermann die Folge 96 von Affiliate MusixX zum Thema „Neue Affiliate-Trends von der Tradedoubler Digital Convention“ veröffentlicht.

Jobportal

Die Affiliate-Branche wächst stetig weiter und sucht engagierte Mitarbeitende. Egal, ob Du den Berufseinstieg oder neue Herausforderungen suchst. In unserem Jobportal findest Du aktuelle Stellenangebote aus dem Affiliate-Marketing, auf die Du Dich bewerben kannst.

OptioPay sucht einen Advertiser Partner Manager (w/m/x). Als Partner Manager übernimmst Du eine entscheidende Rolle erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu Werbepartnern (Advertiser) aufzubauen. OptioPay ist ein Berliner FinTech und wir entwickeln Technologien für Open Banking und Zahlungssysteme.

Du möchtest Deine eigene Stellenzeige bei uns im Jobportal veröffentlichen? Wir freuen uns auf Deine Nachricht.

Wir sind gespannt, was der Oktober in der Affiliate-Branche mit sich bringen wird und freuen uns, euch weiterhin im Affiliate Marketing zu begleiten.