Mit unserem Digital-Event Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp am 30. September haben wir der Affiliate-Branche eine Plattform geboten, sich wieder einmal digital zu vernetzen und auszutauschen. Über 130 Teilnehmer haben das kostenlose Angebot des Affiliate Conference CLUB in Anspruch genommen.

Dieser Blogbeitrag ist Teil des Recaps zum Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp. Die anderen Teile findest Du hier:

In nahezu jedem Affiliate-Trendartikel & Fachvortrag der letzten Jahre, werden die Themen Customer Journey & Attribution, Mobile Marketing und vor allem Influencer Marketing als DIE Trends dargestellt. Aber, dass sich bei diesen Themen im Affiliate Marketing groß etwas voran bewegt, darauf wartet man eigentlich nach wie vor vergebens.

Auf die Frage warum das eigentlich alles Dauer-Trends sind, ist Felix Schmidt (Country Manager DACH bei Impact) in seinem Vortrag „Ist das Trend, oder kann das weg?“ eingegangen.

Das „Problem“ beginnt laut Felix schon damit, dass es im Affiliate Marketing zig unterschiedliche Netzwerk-Lösungen gibt. Die Zusammenfassung aller Daten in einem Report ist somit meist sehr aufwändig, da die Daten unterschiedlich aufbereitet sind. Gesamtheitliche Betrachtungen sind dadurch ohne technische Plattform fast unmöglich, vor allem wenn es um die Berücksichtigung aller Touchpoints der kompletten Customer Journey, Customer Lifetime Value oder der Bewertung von Inkrementellen Sales geht. Von Influencer Kampagnen hier mal noch ganz abgesehen, da diese meist nicht mal über die klassischen Netzwerke laufen, sondern wieder über extra Tools und in vielen Unternehmen auch noch in getrennten Abteilungen. Aber auch das ist keine neue Thematik, dass die Channel Integration in vielen Unternehmen noch nicht stattgefunden hat und in Silos gedacht und gearbeitet wird.



Weiter geht es mit dem Punkt Attribution. In den meisten Fällen wird immer noch über das veraltete Last-Cookie-Wins Modell vergütet, obwohl in der Regel ja sehr viele Touchpoints zum Kauf führen. Gerade hier bemängelt Felix, dass Affiliate Netzwerke nicht darauf ausgelegt sind, mit Modellen zusammen zu arbeiten, die in frühen Phasen der Customer Journey ihren Anteil bringen, wie z.B. Influencer. Hier müssten KPIs wie Likes & Shares auch eine Bewertung finden. Man könnte mit ausgereiften Attributions-Modellen auch Branding Partner zu Performance Partnern machen, wenn innerhalb der Customer Journey der erbrachte Mehrwert mitangesehen wird und nicht nur der letzte Klick. Dazu bräuchte man eine Touchpoint Attribution.

Auch beim Mobile Marketing & hier vor allem beim Tracking gibt es noch viel Nachholbedarf. In vielen Fällen fehlt es generell am In-App & Cross-Device Tracking. Wie oft passiert es z.B., dass man mit dem Handy auf einer Seite surft, ein Goodie für den App-Download bekommt, in den App-Store verlinkt wird und dann in der App aber bei null anfängt und nicht bei dem was man zuletzt angesehen hat. Für die User-Experience einfach schädlich.

Impact bietet als SaaS-Lösung für die oben genannten Probleme direkte Lösungen an, wie z.B. die Zusammenfassung der kompletten technischen Infrastruktur eines Shops auf einer Plattform. Darüber können automatisiert Performance-Partnerschaften inkl. Tracking & Vergütung gemanagt werden.

Diesen Vortrag kannst Du Dir im CLUB-Bereich der Affiliate Conference vollständig als Video ansehen. Die Registration ist kostenlos und dauert nur wenige Augenblicke.

PS: Nach dem MeetUp ist vor dem MeetUp. Jetzt anmelden und am 18. November 2021 beim nächsten Mal dabei sein! Mehr Infos & Tickets unter https://www.affiliate-conference.de/meetup18nov/