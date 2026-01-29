Affiliate TalkxX Folge 70: Insights aus dem Affiliate Marketing Trend Report 2026

In Folge 70 des Affiliate TalkxX Podcasts begrüßt Thomas Dirnhöfer einen echten Brancheninsider: Tom Rother von CJ. Gemeinsam werfen sie einen tiefen Blick auf die Ergebnisse des aktuellen Affiliate Marketing Trendreports 2026 – und was das für Publisher, Advertiser und Netzwerke bedeutet. Herausgekommen ist ein spannender Deep Dive zu den wichtigsten Themen unserer Branche – von Customer Journey Tracking bis AI-Commerce.

Die Branche blickt optimistisch ins Jahr 2026

Gleich zu Beginn gibt’s gute News: 56 % der Affiliates erwarten steigende Umsätze für 2026. Auch Tom Rother zeigt sich zuversichtlich – trotz aller geopolitischen Unsicherheiten. Der E-Commerce zieht wieder an, und das hat unmittelbare Auswirkungen auf das Affiliate-Marketing.

Seine Einschätzung: Wir als Branche dürfen (und sollten) selbstbewusster auftreten. Affiliate-Marketing ist längst ein strategischer, datengetriebener Kanal – aber das Image hängt noch zu sehr im „Coupon- und Cashback-Zeitalter“ fest.

Customer Journey Tracking als Schlüssel zur strategischen Bewertung

Ein wiederkehrendes Thema: Customer Journey Tracking als Standard. Nur wenn alle Touchpoints sichtbar gemacht werden, kann der Wertbeitrag von Affiliates auch wirklich korrekt erfasst – und vergütet – werden. Gerade im Kontext mit Attribution und Provisionsmodellen sieht Rother viel Potenzial, aber auch Zurückhaltung im Markt.

„Die Tools sind da – es fehlt nur oft der Mut, sie konsequent zu nutzen.“

AI-Commerce & Zero-Click: Revolution oder Risiko?

AI ist der Mega-Trend 2026 – klar. Aber was bedeutet das für Affiliate-Publisher konkret?

Rother glaubt: AI wird die Produktsuche revolutionieren. LLMs wie ChatGPT oder Gemini übernehmen bereits Recherche und Kaufberatung – und bald auch den Kauf selbst. Damit verändert sich das Nutzerverhalten fundamental. Gleichzeitig bieten sich enorme Chancen: Publisher, deren Inhalte in AI-Overviews auftauchen, könnten zum entscheidenden Touchpoint werden.

Doch: Wer nicht sichtbar ist, verliert. Wer hingegen seine Inhalte strategisch optimiert, kann sogar profitieren – besonders Loyalty-Modelle, Cashback- & Punkte-Systeme sieht er hier als stabil.

Transparenz und Tracking – alte Forderung, neue Möglichkeiten

Die Forderung nach mehr Transparenz im Tracking ist ein Dauerbrenner – seit Jahren ein Top-Wunsch im Trendreport. Tom Rother sieht hier aber große Fortschritte. Mit modernen Tracking-Technologien wie First-Party- und Server-to-Server-Tracking sowie Customer Journey Tools wie die von CJ, lassen sich selbst komplexe Prozesse zuverlässig abbilden.

Provisionen, WKZs & das ewige Ringen um Fairness

Die Diskussion um höhere Provisionen ist komplex. Advertiser achten auf Performance und Budget – Publisher wünschen sich eine bessere Monetarisierung ihrer Reichweite. Rother bringt es auf den Punkt:

„Wenn ein Publisher nachweislich Wert liefert, ist eine höhere Provision nicht teuer – sondern profitabel.“

Der Schlüssel liegt auch hier im Verständnis der Customer Journey – und in regelbasierten, flexiblen Provisionsmodellen.

Internationalisierung via Affiliate? Ja, aber richtig!

20 % der Advertiser wollen 2026 über Affiliate-Marketing in neue Märkte expandieren. CJ ist hier ideal aufgestellt – mit lokaler Publisher-Power, minimalem Risiko und maximaler Skalierbarkeit. Aber: Lokalisierung ist entscheidend! Sprache, Währungen, Versandlogik, lokale Kalender – wer das nicht berücksichtigt, scheitert trotz gutem Netzwerk.

CJ setzt voll auf AI als Betriebssystem des Marketings

CJ versteht AI nicht als Add-on, sondern als Kerntechnologie für das gesamte Partner-Marketing. Egal ob Publisher Discovery, Placement-Prognosen oder Fraud-Erkennung – CJ investiert massiv in AI, um Prozesse intelligenter, schneller und transparenter zu machen.

Ein Highlight: Die neue AI Visibility Suite, mit der Marken ihre Sichtbarkeit in LLMs wie ChatGPT & Co analysieren und optimieren können.

Endkundenaktionen: Fluch oder Segen?

Ein kleiner Widerspruch im Trendreport: Während Advertiser und Publisher sich weniger Incentives wünschen, sehen Netzwerke Endkundenaktionen als wichtigsten Wachstumstreiber. Rother sieht es differenziert:

„Aktionen bringen Sales, klar. Aber sie sind auch Margen-Killer. Wer’s smart macht, nutzt Audience-basierte Aktionen im Affiliate – ohne breite Kannibalisierung.“

Social Commerce ist kein Trend – es ist ein Gamechanger

Zum Abschluss wird’s noch mal visionär. Für Rother ist Social Commerce die vielleicht größte Veränderung im digitalen Vertrieb seit 20 Jahren. Creator ersetzen Suchmaschinen, die Funnels werden kürzer, emotionaler – und performancefähiger. Wer als Advertiser oder Publisher hier mitspielt, gehört zur Zukunft.

Fazit: Affiliate-Marketing 2026 – bereit für den nächsten Level?

Die 70. Folge des Affiliate TalkxX Podcasts ist ein echtes Highlight für alle, die in der Branche arbeiten oder sich dafür interessieren. Tom Rother liefert nicht nur Einblicke, sondern auch klare Visionen – und macht Mut, das Potenzial von Affiliate-Marketing im Zeitalter von AI und Social Commerce aktiv zu gestalten.

