CloseUp – Selina Wandrei

Internationale Erfahrungen inspirierten Selina dazu, Business Administration in den Niederlanden zu studieren. Nach zwei Jahren im Partnership Management bei Uber in Amsterdam führte ihr beruflicher Weg ins Affiliate Marketing. Seit zwei Jahren ist sie bei Shoparize, einem Premium CSS Partner, tätig. Dort arbeitet sie gemeinsam mit dem Team daran, den Market Share in der DACH-Region sowie europaweit weiter auszubauen und Advertisern über Google Shopping messbare, nachhaltige Performance zu liefern. Zu ihren Aufgaben zählen die Betreuung bestehender Partnerschaften, der Aufbau neuer Kooperationen sowie die Rolle als zentrale Ansprechpartnerin für Network Account Manager, Agenturen und Advertiser.

Herzlich Wilkommen, Selina Wandrei!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Letztes Jahr war ich auf einer indisch-thailändischen Hochzeit und es war das erste Mal, dass ich an einer so traditionellen Feier mit sowohl indischen als auch thailändischen Bräuchen teilgenommen habe. Besonders beeindruckend war der Baraat, bei dem der Bräutigam die Braut vor der Hochzeit in ihrem Dorf bzw. ihrer Stadt abholt und alle gemeinsam tanzend und feiernd den Weg zu ihr begleiten. Das war wirklich ein unvergessliches Erlebnis.

Außerdem war ich bei dieser Hochzeit zum ersten Mal eine Bridesmaid und habe dadurch auch zum ersten Mal ein indisches Outfit, eine Lehenga, getragen – das hat sich einfach großartig angefühlt.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht mehr ganz genau. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass Skype und ICQ zu meinen ersten Internet-Erfahrungen gehört haben. Und natürlich das Windows-Geräusch, wenn der Computer hochgefahren ist haha.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Vielleicht zum Puzzeln – obwohl ich mir nicht sicher bin, ob man dafür jemals zu alt sein kann. Ich liebe die Wasgij-Puzzles, bei denen man vorher gar nicht weiß, welches Motiv am Ende entsteht. Genau das macht sie für mich so spannend und kreativ: Während des Puzzelns denkt man ständig darüber nach, wie das Bild wohl aussehen wird. Schließlich setzt man nicht das ursprüngliche Motiv zusammen, sondern das, was die abgebildeten Personen selbst sehen.

4. Was sagen andere über Dich?

Viele sagen über mich, dass ich sehr hilfsbereit, organisiert und empathisch bin.

5. Und wie denkst Du darüber?

Das stimmt schon – ich helfe anderen Menschen wirklich sehr gerne, egal ob im Arbeitsalltag oder in persönlichen Situationen. Organisiert und strukturiert war ich eigentlich schon immer, aber zum Glück nie übertrieben. Diese Mischung hilft mir auch im Job sehr, gerade in der Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Partnern.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Typisch Affiliate Marketing ist für mich die performancebasierte Zusammenarbeit mit starken Partnern. Der Fokus liegt klar auf Daten, Optimierung und Sichtbarkeit in Google Shopping. Gleichzeitig sind die Beziehungen zu Advertisern, Network Account Managern und Agenturen unglaublich wichtig. Genau das leben wir bei Shoparize: enge Zusammenarbeit, transparenter Austausch und das gemeinsame Ziel, nachhaltige Performance und echten Mehrwert für unsere Partner zu schaffen.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Für einen Tag wäre ich sehr gerne Michelin-Sterne-Restaurant Testerin. Gutes Essen war mir schon immer besonders wichtig und hat mich stets fasziniert, weshalb ich diese Erfahrung mit Sicherheit sehr genießen würde.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Auch wenn es ursprünglich nicht meine eigene Entscheidung war, sondern die meiner Eltern, war der Umzug ins Ausland eine der besten Entscheidungen überhaupt. 2012 zogen wir nach Qatar und später in weitere Länder. Meine eigene bewusste Entscheidung war es dann, nach London und anschließend in die Niederlande zu ziehen. Dafür war ich aber nur offen und bereit, weil mir meine Eltern diesen ersten Schritt ermöglicht haben. In Qatar habe ich gelernt, wie bereichernd es ist, woanders zu leben, andere Kulturen kennenzulernen und Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen zu treffen.

Ich würde wirklich jedem empfehlen, zumindest einmal im Ausland zu leben – man sammelt nicht nur unvergessliche Erfahrungen, sondern lernt auch unglaublich viel über sich selbst.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Reisen!! Ich liebe es einfach, neue Länder zu entdecken. Die Welt ist so schön!

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welchem Land, aber auf jeden Fall dort, wo die Sonne die meiste Zeit des Jahres scheint.

