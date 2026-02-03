Affiliate Monatsrückblick und News – Januar 2026

Affiliate-Marketing befindet sich auch im neuem Jahr 2026 weiter im Wandel. Technologische Fortschritte, wirtschaftliche Unsicherheiten und neue Anforderungen an Tracking und Vergütung verändern den Kanal spürbar. Gleichzeitig zeigt sich, dass Affiliate-Marketing gerade in dieser Phase an Relevanz gewinnt.

Affiliate-Marketing Trend-Report 2026

Der Trend-Report 2026 zeigt ein insgesamt stabiles und zuversichtliches Bild der Affiliate-Branche. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten rechnen viele Marktteilnehmer mit weiterem Wachstum und sehen Affiliate-Marketing als festen, ergebnisorientierten Bestandteil im Marketing-Mix.

Zentrale Treiber sind KI-gestützte Prozesse, neue Publisher-Modelle und veränderte Customer Journeys. Gleichzeitig rücken Themen wie Datenschutz, modernes Tracking und faire Vergütung stärker in den Fokus. Unterm Strich bleibt Affiliate-Marketing auch 2026 ein relevanter, anpassungsfähiger und strategisch wichtiger Kanal.

Affiliate-Marketing 2026: Wachstum auf solider Basis

Der Jahresauftakt im Affiliate-Marketing zeigt klare Wachstumstendenzen. Branchenzahlen prognostizieren über 20 Mrd. US-Dollar Marktvolumen für 2026, wobei besonders Nordamerika und Europa stabile Zuwächse verzeichnen. Affiliate-Marketing hat sich als feste Größe im Marketing-Mix etabliert und wird verstärkt genutzt, weil nur für echte Ergebnisse gezahlt wird und der Kanal dadurch für Advertiser wie Publisher attraktiv bleibt. Mobile Traffic und neue Content-Formate über Social Media verstärken diesen Trend zusätzlich, was sowohl Einsteigern als auch etablierten Profis neue Chancen eröffnet.

Rakuten Advertising Innovation Labs: Neuer Schwung für Netzwerk-Tools

Rakuten Advertising hat mit den „Innovation Labs“ eine dynamische Umgebung ins Leben gerufen, in der neue Funktionen für Advertiser und Publisher frühzeitig getestet werden können. Ziel ist es, datenbasierte Entscheidungen zu erleichtern und Prozesse wie Partnerauswahl oder Performance-Analysen stärker zu automatisieren. Zu Beginn stehen KI-gestützte Empfehlungen im Fokus, die passende Publisher-Partner vorschlagen und Publishern helfen sollen, relevante Angebote schneller zu finden. Der Ansatz soll klassische manuelle Aufgaben entlasten und die Zusammenarbeit im Netzwerk effizienter gestalten.

Affiliate-Aktionen planen: Praxisideen für Q1 und Q2 2026

Ein strukturierter Blick auf die ersten beiden Quartale zeigt, wie Affiliates saisonale Zyklen für Aktionen nutzen können. Im Q1 stehen Neujahrsvorsätze und neue Budgets im Vordergrund, was besonders Themen rund um persönliche Ziele oder B2B-Software attraktiv macht. Auch klassische saisonale Höhepunkte wie der Valentinstag bieten klare Umsatzchancen. Im Q2 verschiebt sich der Fokus auf Frühlings- und Sommerthemen wie Reiseplanung oder Freizeitangebote. Erfolgreiche Aktionen sind demnach weniger zufällig als vielmehr gut abgestimmt auf Planungs- und Kaufentscheidungszyklen.

Fair Tracking mit Adtraction: Faire Vergütung trotz Tracking-Lücken

Adtraction hat mit „Fair Tracking“ eine Initiative gestartet, um das Problem unvollständiger Messdaten anzugehen, das durch Cookie-Einschränkungen und Consent-Regeln entsteht. Statt zu versuchen, Datenschutz zu umgehen, geht es darum, innerhalb der rechtlichen Vorgaben probabilistische Modelle und hybride Vergütungsansätze zu nutzen, die nicht getrackte, aber tatsächliche Leistungen von Partnern fair bewerten. Transparenz und nachvollziehbare Vergütung sollen Vertrauen stärken und Tracking-Lücken ausgleichen, ohne Nutzerentscheidungen zu unterlaufen.

#AskTheExpert mit Julian Weiß. Einordnung statt Buzzwords

In der #AskTheExpert-Ausgabe ordnet Julian Weiß die Ergebnisse des Affiliate-Marketing Trend-Reports 2026 praxisnah ein. Im Fokus stehen KI als Effizienztreiber, veränderte Customer Journeys und die wachsende Bedeutung transparenter Tracking- und Vergütungsmodelle.

Sein Fazit: Affiliate-Marketing bleibt relevant, wenn Technik sinnvoll eingesetzt wird und Vertrauen zwischen Advertisern und Publishern weiterhin im Mittelpunkt steht.

Affiliate-Marketing im Spannungsfeld der Wirtschaft. Warum Performance jetzt zählt

Markus Kellermann zeigt, wie sich Affiliate-Marketing in einem von Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfeld behauptet. Während Konsum und Investitionen vielerorts zurückhaltend sind, bleibt der Kanal vergleichsweise stabil, da Budgets flexibel gesteuert und ausschließlich erfolgsabhängig eingesetzt werden.

Gerade diese Kombination aus Messbarkeit, Kostenkontrolle und Nähe zum Umsatz macht Affiliate-Marketing für Advertiser besonders attraktiv. Der Artikel unterstreicht, dass Performance-Kanäle in wirtschaftlich anspruchsvollen Phasen nicht nur bestehen, sondern an strategischer Relevanz gewinnen.

Affiliate TalkxX Folge 70: Deep Dive in den Trend-Report 2026

In Folge 70 des Affiliate TalkxX Podcasts diskutieren Thomas Dirnhöfer (MAI xpose360) und Tom Rother (CJ) die Kernerkenntnisse aus dem Affiliate-Marketing Trend-Report 2026 und ihre Bedeutung für die Praxis.

Beide starten mit einer positiven Branchenstimmung: mehr als die Hälfte der Affiliates erwartet steigende Umsätze 2026, und der Kanal wird zunehmend als strategischer, datengetriebener Marketinghebel gesehen.

Ein zentraler Punkt ist Customer Journey Tracking. Nur mit vollständiger Sichtbarkeit aller Touchpoints lässt sich der Wertbeitrag von Affiliates fair messen und vergüten. Zudem steht AI-Commerce im Fokus: KI-gestützte Suche und generative Tools verändern das Nutzerverhalten grundlegend und bieten neue Chancen für Publisher, die in den KI-Overviews sichtbar sind.

Transparenz im Tracking und flexible Provisionsmodelle gehören ebenfalls zu den wiederkehrenden Themen, und am Ende betonen die Gesprächspartner, dass Social Commerce kein vorübergehender Trend ist, sondern die Branche nachhaltig prägt.

#CloseUp Selina Wandrei: Persönlichkeit & Perspektiven

In diesem CloseUp-Porträt stellt Selina Wandrei, Business Development Managerin bei Shoparize, ihren persönlichen und beruflichen Werdegang vor. Internationale Erfahrungen und ein Studium in Business Administration führten sie über Partnership-Management bei Uber ins Affiliate-Marketing, wo sie heute an der Expansion von Shoparize im DACH- und europäischen Raum arbeitet. Der Artikel verbindet persönliche Einblicke mit ihrer Sicht auf Affiliate-Marketing und betont dabei die Bedeutung von Daten, Optimierung und engen Partnerbeziehungen im Bereich Google Shopping.

Fazit

Affiliate-Marketing 2026 ist kein Selbstläufer, aber ein äußerst anpassungsfähiger und belastbarer Kanal. KI, faire Tracking-Ansätze, neue Publisher-Modelle und ein klarer Fokus auf Transparenz verändern die Spielregeln, ohne den Kern des Modells infrage zu stellen. Wer Performance ganzheitlich denkt, sauber misst und Partnerschaften strategisch weiterentwickelt, wird auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich bleiben.