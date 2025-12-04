Affiliate TalkxX Folge 69: Alle Jahre wieder – der Jahresrückblick mit Nawid – Teil 1

Ein Rückblick mit Weitblick – Was uns 2025 im Affiliate Marketing wirklich beschäftigt hat

In Folge 69 des Podcasts Affiliate TalkxX trafen sich erneut die beiden Hosts von Affiliate TalkxX Thomas Dirnhöfer und Nawid Company von Next Level zu ihrem traditionellen Jahresrückblick – diesmal auf das Affiliate-Jahr 2025. Was als Ritual begann, entwickelte sich zu einer tiefgreifenden Analyse der wichtigsten Trends, Umbrüche und Chancen in der Branche.

Von Künstlicher Intelligenz über Google-Updates bis hin zu Veränderungen in der Publisher-Landschaft – diese Folge ist ein Muss für alle, die im Affiliate Marketing mitmischen!

KI im Affiliate Marketing: Zwischen Effizienz und Disruption

2025 war ganz klar das Jahr der Künstlichen Intelligenz. Die Hosts diskutierten, wie KI nicht nur als Content-Tool, sondern auch als Trafficquelle eine immer größere Rolle spielt. Besonders spannend: Viele Shops generieren bereits Traffic durch KI-basierte Empfehlungen, was direkte Auswirkungen auf Publisher-Modelle hat.

Die Branche steht vor einem tiefgreifenden Wandel – und die Reise ist noch lange nicht zu Ende.

Google & SEO: Die Site-Reputation-Policy und ihre Folgen

Ein heißes Eisen war die Einführung der Site Reputation Abuse Policy durch Google. Besonders White-Label-Gutscheinseiten spürten hier starke Trafficverluste, während spezialisierte Gutscheinportale teils profitierten.

Die Hosts diskutieren, ob die Reaktion von Google gerechtfertigt ist – oder ob nicht gerade seriöse Medienmarken darunter leiden, die echte Mehrwerte bieten. Klar ist: für SEO gilt weiterhin eine Abhängigkeit von Googles „Moves“

Publisher im Wandel: Zusammenschlüsse, Deal-Portale & neue Geschäftsmodelle

2025 sah man eine zunehmende Konsolidierung in der Publisher-Landschaft: Cashback, Gutscheine und Deals werden immer öfter gebündelt angeboten. Das verändert nicht nur die Angebotsstruktur, sondern macht auch die Kampagnenplanung und Erfolgsmessung komplexer.

Gerade Media-Pakete mit kombinierten Reichweiten stellen Marketer vor neue Herausforderungen – und fordern ein Umdenken in der Performance-Analyse.

Chrome Extensions & Honey: Was steckt wirklich dahinter?

Ein weiterer Aufreger: Die Diskussion rund um die Browser-Erweiterung Honey und mögliche Tracking-Fraud-Vorwürfe. Die Podcaster entkräften die Aufregung und stellen klar: Das Geschäftsmodell war nie ein Geheimnis – der Fehler liegt eher im mangelnden Verständnis mancher Akteure.

Wichtiger sei es, die Funktion und Transparenz von Extensions zu verstehen und korrekt in das Affiliate-Setup zu integrieren.

Tracking & Conversion Protection: Ein Appell an Advertiser

Mit der Einführung der Conversion Protection durch Netzwerke wie AWIN wurde deutlich: Wer kein optimiertes Tracking einsetzt, wird zur Kasse gebeten. Die Diskussion zeigt, wie wichtig ein zuverlässiges Setup ist – und wie entscheidend es für Publisher ist, dass ihre Verkäufe auch wirklich getrackt werden.

Ein fehlendes Tracking schadet der gesamten Wertschöpfungskette.

Faire Vergütung & neue Denkweisen: Die “Fair Affiliate”-Bewegung

Die Hosts diskutieren auch die Initiative „Fair Affiliate“, die für gerechtere Payouts kämpft. Gerade bei CSS-Partnern wird oft weniger gezahlt als bei klassischen Google-Kampagnen – ein Widerspruch, der langfristig nicht tragbar ist.

Nur mit angemessenen Provisionen können Partner nachhaltige Modelle fahren und echten Mehrwert liefern.

Fazit: Affiliate Marketing 2025 – Ein Jahr des Umbruchs

Der Rückblick auf 2025 zeigt: Die Branche verändert sich rasant. KI, Google-Regeln, Tracking-Probleme und Publisher-Verschiebungen bringen neue Herausforderungen – aber auch Chancen. Wer sich flexibel zeigt, technisches Verständnis mitbringt und partnerschaftlich denkt, wird im kommenden Jahr erfolgreich sein.

