Affiliate Monatsrückblick und News – November 2025

Der November präsentiert sich als Schlüsselmoment für die Affiliate-Marketing Branche. Nicht nur große Events wie die Affiliate Conference in Berlin oder neue Publikationen setzen Impulse. Auch regulatorische und technologische Entwicklungen verändern das Spielfeld. Besonders der aktuelle Advent Insight zeigt deutlich, 2025 war ein Jahr, in dem sich die Spielregeln änderten, durch strengere Richtlinien, neue Tracking Paradigmen und KI gestützte Suchmechanismen. Es zählt mehr denn je, hoher redaktioneller Mehrwert, technische Zukunftsfähigkeit und strategische Flexibilität.

Affiliate Conference in Berlin

Die Affiliate Conference in Berlin bot auch dieses Jahr einen starken Mix aus Branchen-Insights, Networking und klaren Zukunftsthemen. Besonders im Fokus standen KI-gestützte Optimierungen, Attribution und neue Publisher-Modelle. Zahlreiche Cases zeigten, wie Advertiser ihre Performance trotz volatiler Märkte stabilisieren können. Die Sessions waren praxisnah. Der Austausch im Anschluss war wie gewohnt intensiv. Für viele Teilnehmer dürfte Berlin eines der wichtigsten Community-Treffen des Jahres gewesen sein.

Loyalty – das Vertical an der Spitze

Loyalty bleibt das wachstumsstärkste Segment im Affiliate-Marketing. Cashback- und Bonus-Modelle gewinnen weiter an Bedeutung, weil Konsumenten in unsicheren Zeiten Preis- und Nutzenorientierung stärker priorisieren. Für Advertiser bedeutet das hohe Conversion-Rates und messbaren Impact auf den ROAS. Der Artikel zeigt anhand von Daten und aktuellen Projekten, warum Loyalty-Partner inzwischen in vielen Programmen den größten Beitrag leisten und welche Strategien Advertiser 2026 berücksichtigen sollten.

Warum die neue EU-Datenschutzreform ein echter Boost für die Affiliate-Branche sein könnte

Das geplante EU-Gesetzespaket Digital Omnibus könnte der Branche neue Perspektiven bieten:

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Cookie- und Trackingfragen künftig über die bestehende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) geregelt werden, die bisher geltende Doppelstruktur aus DSGVO und ePrivacy soll wegfallen.

Besonders relevant für Affiliate-Marketer ist eine geplante Wiederzulassung sogenannter anonymisierter oder pseudonymisierter Cookies unter „berechtigtem Interesse“. Solches Tracking ohne personenbezogene Profile, ausschließlich für statistische Attribution, könnte zukünftig ohne explizite Zustimmung möglich sein.

Das würde die rechtlichen Hürden und Consent-Unsicherheiten reduzieren, die in den letzten Jahren viele klassische Publisher- und Netzwerk-Modelle wirtschaftlich schwierig gemacht haben.

Für Advertiser und Publisher bieten sich dadurch Chancen auf stabilere Conversion-Raten, saubere Attribution und insgesamt verbesserte Performanz – bei gleichzeitig höherer Rechtssicherheit.

TikTok trifft Performance – The Amazing New im Interview

Im Interview geben „The Amazing New“ einen spannenden Einblick, wie TikTok-Creator-Content mit klassischen Performance-Mechaniken zusammenwächst. Reichweite, Creator-Authentizität und Conversion lassen sich inzwischen gut verbinden. Besonders interessant sind Creative-Strukturen, die sowohl im Upper Funnel als auch im Abverkauf funktionieren. TikTok entwickelt sich zunehmend zu einem vollwertigen Performance-Kanal, bei dem Advertiser schneller testen und skalieren können als noch vor wenigen Jahren.

#AskTheExpert mit Malte Hannig

Im Experten-Interview teilt Malte Hannig klare Einschätzungen zur Zukunft des Affiliate-Marketings. Themen sind unter anderem steigende Automatisierung, neue Publisher-Modelle, KI-gestützte Auswertungen und die zunehmende Bedeutung von Datenqualität. Besonders wichtig sei laut Hannig, dass Advertiser ihre technischen Grundlagen sauber halten, denn Attribution, Fraud-Prevention und Partner-Transparenz werden 2026 entscheidende Differenzierungsfaktoren.

Tradedoubler: Neunmonatszahlen & Fokus auf KI-Infrastruktur

Tradedoubler veröffentlicht solide Neunmonatszahlen und stellt klar, dass der Investitionsfokus künftig stark auf KI-Infrastruktur liegen wird. Ziel ist eine verbesserte Datenverarbeitung, schnellere Analysen und präzisere Optimierungsmöglichkeiten für Advertiser und Publisher. Trotz Marktschwankungen zeigt das Netzwerk stabile Umsätze und deutliche Fortschritte in der technologischen Weiterentwicklung.

#CloseUp – 10 Fragen an Lasse Keßling

Der „ 10 Fragen “-Beitrag mit Lasse Keßling gibt erneut persönliche Einblicke hinter die Kulissen eines Affiliate-Profis. Seit seinem Start 2020 als dualer Student bei Thalia hat er sich Schritt für Schritt ins eCommerce- und Affiliate-Umfeld hineingearbeitet. Heute betreut er mit bol.de eine Untermarke von Thalia und arbeitet seit knapp einem Jahr mit dem Team der MAI xpose360 zusammen.

Advent Insights: Affiliate-Marketing 2025 (1/4)

Der Advent-Insights-Artikel mit Titel „Google-Richtlinien 2025: Ein entscheidendes Jahr für das Affiliate-Marketing“ fasst die wichtigsten Entwicklungen rund um Such- und Tracking-Regeln, Content-Qualität und Zukunftstechnologien zusammen.

Fazit

Der November macht klar: Affiliate-Marketing 2025 ist nicht mehr dasselbe wie früher. Qualität, Transparenz und Technik sind keine Extras mehr, sie sind Pflicht. Wer weiterhin auf klassische Gutschein- oder Whitelabel-Seiten setzt, sieht sich massiven Rankingrisiken gegenüber. Gleichzeitig eröffnen neue Entwicklungen Chancen: Kreativer, wertiger Content, alternative Traffic-Kanäle, cookieloses Tracking und technologische Anpassungsfähigkeit können zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden. Für Affiliates, Advertiser und Agenturen heißt das: strategisch denken, Qualität priorisieren, Infrastruktur überdenken und wer jetzt konsequent handelt, positioniert sich stark für die Zukunft des Affiliate-Marketing.