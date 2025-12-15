AllgemeinPodcast

Affiliate TalkxX Folge 69: Alle Jahre wieder – der Jahresrückblick mit Nawid – Teil 2

Allegra Degni
Allegra Degni
132

Von Events bis E-Commerce-Trends – das hat das zweite Halbjahr geprägt

Im zweiten Teil der Folge 69 von Affiliate TalkxX geht es weiter mit den spannendsten Themen aus der zweiten Jahreshälfte 2025. Ob Affiliate-Events, KI, Tracking-Herausforderungen oder der Wandel in der Suche – die Hosts liefern Insights, die für Advertiser, Publisher und Agenturen gleichermaßen relevant sind.

Event-Highlights 2025: Branchentreffen mit Mehrwert

Die Branche hat 2025 viele spannende Events erlebt – von der OMR bis hin zur Dmexco, TactixX und der Affiliate Conference. Besonders hervorgehoben wurden:

  • OMR: Deutlich mehr Affiliate-Präsenz als erwartet.
  • TactixX & Affiliate Conference: Erstmals in zwei Städten – München & Berlin – mit positiver Resonanz.
  • Affiliate Breakfast & Side Events: Kleine Formate mit hoher Netzwerkqualität.

Trotz wachsender Größe bleibt der familiäre Charakter der Branche spürbar. Die vielen Treffen fördern Austausch, Sichtbarkeit und neue Kooperationen.

KI im Affiliate-Alltag: Zwischen Effizienz und Qualitätsanspruch

Die Nutzung von Large Language Models (LLMs) und KI-Tools hat sich 2025 weiter professionalisiert. Besonders in diesen Bereichen spielt KI eine wachsende Rolle:

  • Content-Erstellung & E-Mail-Texte
  • Datenanalysen & Audits
  • Werbemittel- und Trackinglink-Prüfung

Junge Kolleg:innen integrieren KI selbstverständlich in ihren Workflow, während bei älteren Generationen noch mehr Schulung nötig ist. Der Fokus liegt zunehmend darauf, durch KI Zeit zu sparen – ohne Qualitätseinbußen.

Gutschein-Tracking & verändertes Suchverhalten: Neue Chancen

Durch Tools wie Google Gemini verändert sich das Nutzerverhalten. Der klassische Click-out verliert an Bedeutung – was Gutscheintracking wieder relevanter macht:

  • Codes werden beim Checkout erfasst und ans Netzwerk übergeben
  • Attribution erfolgt über den Code statt über Clicks
  • Tracking wird unabhängiger von Consent & Cookies

Diese Entwicklung zwingt die Branche zum Umdenken und eröffnet neue Tracking-Optionen.

Technologische Hürden: Tracking im Wandel

Das klassische Cookie-Tracking ist Geschichte. Stattdessen gilt:

  • Alles läuft über serverseitige Integrationen
  • Shopify-Sandbox & Container-Tag-Herausforderungen erschweren die Implementierung
  • Netzwerke und Advertiser müssen enger zusammenarbeiten

Die Hosts diskutieren, wie wichtig ein funktionierendes Tracking-Setup für verlässliche Daten und faire Partnervergütung bleibt.

Wirtschaftliche Lage & Ausblick auf 2026

2025 war auch wirtschaftlich herausfordernd: steigende Insolvenzen im E-Commerce, sinkende Konsumbereitschaft. Doch die Branche zeigt Resilienz:

  • Viele Shops überlebten trotz Insolvenzankündigung durch Investor:innen
  • Performance-Kanäle wie Affiliate bleiben wichtig, da skalierbar & messbar
  • Hoffnung auf ein wirtschaftlich stabileres 2026

Mit Spannung erwartet wird zudem der Affiliate Trend Report 2026, der bald veröffentlicht wird und neue Prognosen liefert.

Fazit: Rückblick beendet – die Weichen für 2026 sind gestellt

Mit Teil 2 des großen Jahresrückblicks wird deutlich: Affiliate Marketing steht vor vielen Veränderungen, aber auch großen Chancen. Die Branche wächst technisch, inhaltlich und strategisch. KI, neue Tracking-Ansätze und eine starke Community sind dabei die Schlüssel.

👉 Jetzt beide Podcast-Folgen hören – und optimal vorbereitet ins Jahr 2026 starten.

Allegra Degni
Allegra Degni
Allegra Degni ist seit März 2023 bei der xpose360 und arbeitet in der Affiliate Abteilung. Sie hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg erfolgreich mit dem Bachelor abgeschlossen.

