Affiliate TalkxX Folge 69: Alle Jahre wieder – der Jahresrückblick mit Nawid – Teil 2

Von Events bis E-Commerce-Trends – das hat das zweite Halbjahr geprägt
Im zweiten Teil der Folge 69 von Affiliate TalkxX geht es weiter mit den spannendsten Themen aus der zweiten Jahreshälfte 2025. Ob Affiliate-Events, KI, Tracking-Herausforderungen oder der Wandel in der Suche – die Hosts liefern Insights, die für Advertiser, Publisher und Agenturen gleichermaßen relevant sind.
Event-Highlights 2025: Branchentreffen mit Mehrwert
Die Branche hat 2025 viele spannende Events erlebt – von der OMR bis hin zur Dmexco, TactixX und der Affiliate Conference. Besonders hervorgehoben wurden:
- OMR: Deutlich mehr Affiliate-Präsenz als erwartet.
- TactixX & Affiliate Conference: Erstmals in zwei Städten – München & Berlin – mit positiver Resonanz.
- Affiliate Breakfast & Side Events: Kleine Formate mit hoher Netzwerkqualität.
Trotz wachsender Größe bleibt der familiäre Charakter der Branche spürbar. Die vielen Treffen fördern Austausch, Sichtbarkeit und neue Kooperationen.
KI im Affiliate-Alltag: Zwischen Effizienz und Qualitätsanspruch
Die Nutzung von Large Language Models (LLMs) und KI-Tools hat sich 2025 weiter professionalisiert. Besonders in diesen Bereichen spielt KI eine wachsende Rolle:
- Content-Erstellung & E-Mail-Texte
- Datenanalysen & Audits
- Werbemittel- und Trackinglink-Prüfung
Junge Kolleg:innen integrieren KI selbstverständlich in ihren Workflow, während bei älteren Generationen noch mehr Schulung nötig ist. Der Fokus liegt zunehmend darauf, durch KI Zeit zu sparen – ohne Qualitätseinbußen.
Gutschein-Tracking & verändertes Suchverhalten: Neue Chancen
Durch Tools wie Google Gemini verändert sich das Nutzerverhalten. Der klassische Click-out verliert an Bedeutung – was Gutscheintracking wieder relevanter macht:
- Codes werden beim Checkout erfasst und ans Netzwerk übergeben
- Attribution erfolgt über den Code statt über Clicks
- Tracking wird unabhängiger von Consent & Cookies
Diese Entwicklung zwingt die Branche zum Umdenken und eröffnet neue Tracking-Optionen.
Technologische Hürden: Tracking im Wandel
Das klassische Cookie-Tracking ist Geschichte. Stattdessen gilt:
- Alles läuft über serverseitige Integrationen
- Shopify-Sandbox & Container-Tag-Herausforderungen erschweren die Implementierung
- Netzwerke und Advertiser müssen enger zusammenarbeiten
Die Hosts diskutieren, wie wichtig ein funktionierendes Tracking-Setup für verlässliche Daten und faire Partnervergütung bleibt.
Wirtschaftliche Lage & Ausblick auf 2026
2025 war auch wirtschaftlich herausfordernd: steigende Insolvenzen im E-Commerce, sinkende Konsumbereitschaft. Doch die Branche zeigt Resilienz:
- Viele Shops überlebten trotz Insolvenzankündigung durch Investor:innen
- Performance-Kanäle wie Affiliate bleiben wichtig, da skalierbar & messbar
- Hoffnung auf ein wirtschaftlich stabileres 2026
Mit Spannung erwartet wird zudem der Affiliate Trend Report 2026, der bald veröffentlicht wird und neue Prognosen liefert.
Fazit: Rückblick beendet – die Weichen für 2026 sind gestellt
Mit Teil 2 des großen Jahresrückblicks wird deutlich: Affiliate Marketing steht vor vielen Veränderungen, aber auch großen Chancen. Die Branche wächst technisch, inhaltlich und strategisch. KI, neue Tracking-Ansätze und eine starke Community sind dabei die Schlüssel.
