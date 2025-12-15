Affiliate TalkxX Folge 69: Alle Jahre wieder – der Jahresrückblick mit Nawid – Teil 2

Von Events bis E-Commerce-Trends – das hat das zweite Halbjahr geprägt

Im zweiten Teil der Folge 69 von Affiliate TalkxX geht es weiter mit den spannendsten Themen aus der zweiten Jahreshälfte 2025. Ob Affiliate-Events, KI, Tracking-Herausforderungen oder der Wandel in der Suche – die Hosts liefern Insights, die für Advertiser, Publisher und Agenturen gleichermaßen relevant sind.

Event-Highlights 2025: Branchentreffen mit Mehrwert

Die Branche hat 2025 viele spannende Events erlebt – von der OMR bis hin zur Dmexco, TactixX und der Affiliate Conference. Besonders hervorgehoben wurden:

OMR : Deutlich mehr Affiliate-Präsenz als erwartet.

: Deutlich mehr Affiliate-Präsenz als erwartet. TactixX & Affiliate Conference : Erstmals in zwei Städten – München & Berlin – mit positiver Resonanz.

: Erstmals in zwei Städten – München & Berlin – mit positiver Resonanz. Affiliate Breakfast & Side Events: Kleine Formate mit hoher Netzwerkqualität.

Trotz wachsender Größe bleibt der familiäre Charakter der Branche spürbar. Die vielen Treffen fördern Austausch, Sichtbarkeit und neue Kooperationen.

KI im Affiliate-Alltag: Zwischen Effizienz und Qualitätsanspruch

Die Nutzung von Large Language Models (LLMs) und KI-Tools hat sich 2025 weiter professionalisiert. Besonders in diesen Bereichen spielt KI eine wachsende Rolle:

Content-Erstellung & E-Mail-Texte

Datenanalysen & Audits

Werbemittel- und Trackinglink-Prüfung

Junge Kolleg:innen integrieren KI selbstverständlich in ihren Workflow, während bei älteren Generationen noch mehr Schulung nötig ist. Der Fokus liegt zunehmend darauf, durch KI Zeit zu sparen – ohne Qualitätseinbußen.

Gutschein-Tracking & verändertes Suchverhalten: Neue Chancen

Durch Tools wie Google Gemini verändert sich das Nutzerverhalten. Der klassische Click-out verliert an Bedeutung – was Gutscheintracking wieder relevanter macht:

Codes werden beim Checkout erfasst und ans Netzwerk übergeben

Attribution erfolgt über den Code statt über Clicks

Tracking wird unabhängiger von Consent & Cookies

Diese Entwicklung zwingt die Branche zum Umdenken und eröffnet neue Tracking-Optionen.

Technologische Hürden: Tracking im Wandel

Das klassische Cookie-Tracking ist Geschichte. Stattdessen gilt:

Alles läuft über serverseitige Integrationen

Shopify-Sandbox & Container-Tag-Herausforderungen erschweren die Implementierung

Netzwerke und Advertiser müssen enger zusammenarbeiten

Die Hosts diskutieren, wie wichtig ein funktionierendes Tracking-Setup für verlässliche Daten und faire Partnervergütung bleibt.

Wirtschaftliche Lage & Ausblick auf 2026

2025 war auch wirtschaftlich herausfordernd: steigende Insolvenzen im E-Commerce, sinkende Konsumbereitschaft. Doch die Branche zeigt Resilienz:

Viele Shops überlebten trotz Insolvenzankündigung durch Investor:innen

Performance-Kanäle wie Affiliate bleiben wichtig, da skalierbar & messbar

Hoffnung auf ein wirtschaftlich stabileres 2026

Mit Spannung erwartet wird zudem der Affiliate Trend Report 2026, der bald veröffentlicht wird und neue Prognosen liefert.

Fazit: Rückblick beendet – die Weichen für 2026 sind gestellt

Mit Teil 2 des großen Jahresrückblicks wird deutlich: Affiliate Marketing steht vor vielen Veränderungen, aber auch großen Chancen. Die Branche wächst technisch, inhaltlich und strategisch. KI, neue Tracking-Ansätze und eine starke Community sind dabei die Schlüssel.

👉 Jetzt beide Podcast-Folgen hören – und optimal vorbereitet ins Jahr 2026 starten.

