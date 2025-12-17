Affiliate-Marketing-Highlights 2025: Ein Rückblick auf die vergangenen Top-Events (2/2)

Nach einem ereignisreichen Start ins Jahr ging es auch im zweiten Halbjahr 2025 im Affiliate-Marketing spannend weiter. Zahlreiche Events boten Raum für fachlichen Austausch, neue Impulse und persönliches Networking: von etablierten Community-Formaten bis hin zu neuen Konferenzen und Award-Premieren. In diesem Rückblick werfen wir einen Blick auf ausgewählte Veranstaltungen der zweiten Jahreshälfte, die die Branche bewegt, inspiriert und zusammengebracht haben.

September: European Affiliate Awards 2025 – Amsterdam

Mit den European Affiliate Awards 2025 wurde in Amsterdam erstmals eine europaweite Plattform geschaffen, um herausragende Leistungen im Affiliate-Marketing zu würdigen. Ausgezeichnet wurden innovative Kampagnen, erfolgreiche Partnerschaften und prägende Persönlichkeiten der Branche. Die Veranstaltung bot neben der feierlichen Preisverleihung zahlreiche Gelegenheiten zum internationalen Networking und setzte ein starkes Zeichen für die zunehmende Professionalisierung des europäischen Affiliate-Marktes.



Recap European Affiliate Awards 2025

September: DMEXCO – Köln

Die DMEXCO 2025 bestätigte erneut ihren Status als eine der wichtigsten Digital- und Marketingmessen Europas. In Köln kamen internationale Entscheider, Marken, Agenturen und Technologieanbieter zusammen, um über aktuelle Trends, Innovationen und Herausforderungen im digitalen Marketing zu diskutieren. Neben hochkarätigen Keynotes und Panels bot die Messe zahlreiche Gelegenheiten für persönlichen Austausch, Networking und den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Die DMEXCO ist auch für die Affiliate-Branche ein fester Pflichttermin im Jahreskalender.



Recap DMEXCO

Oktober: AffiliateBLOG Breakfast – Hamburg

Das AffiliateBLOG Breakfast 2025 in Hamburg überzeugte erneut durch sein persönliches und bewusst entspanntes Eventkonzept. Bei Frühstück, Kaffee und kurzen fachlichen Impulsen wurden aktuelle Entwicklungen im Affiliate-Marketing diskutiert und Erfahrungen aus der Praxis geteilt. Der Fokus lag klar auf Networking in kleiner Runde, was den intensiven Austausch und nachhaltige Kontakte innerhalb der Community förderte.



Recap AffiliateBLOG Breakfast Hamburg

November: Affiliate Conference – Berlin

Mit der Affiliate Conference 2025 feierte ein neues Branchenformat seine Premiere in Berlin und brachte zahlreiche Akteure aus dem Affiliate- und Performance-Marketing zusammen. Auf der Agenda standen praxisorientierte Vorträge zu aktuellen Markttrends, erfolgreichen Kampagnenstrategien und der Weiterentwicklung des Affiliate-Kanals. Besonders der offene Austausch zwischen Advertisern, Publishern und Netzwerken machte das Event zu einem wertvollen Treffpunkt für neue Impulse und Kooperationen.



Recap Affiliate Conference

Wer sich auch für die wichtigsten Veranstaltungen der ersten Jahreshälfte interessiert, findet hier einen umfassenden Überblick über die Events von Januar bis Juli 2025.

Fazit

Der Rückblick auf das zweite Halbjahr 2025 zeigt einmal mehr, wie zentral persönliche Begegnungen, ehrlicher Austausch und gemeinsames Lernen für die Affiliate-Branche sind. Events schaffen nicht nur fachliche Orientierung, sondern vor allem Vertrauen, neue Partnerschaften und ein starkes Community-Gefühl. Umso größer ist die Vorfreude auf die kommenden Events 2026 – auf bekannte und neue Gesichter, inspirierende Gespräche und Networking-Momente, die die Branche auch künftig prägen und weiterentwickeln werden