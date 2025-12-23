Der AffiliateBLOG-Event-Kalender 2026

Neues Jahr, neue Events!

Die Branche trifft sich auch 2026 wieder auf unterschiedlichsten Events, um Wissen zu teilen, Trends zu diskutieren und neue Partnerschaften zu knüpfen. Von kompakten Networking-Formaten wie Stammtischen und Breakfast-Events über spezialisierte Affiliate-Konferenzen bis hin zu großen Digital-Marketing-Messen wie der DMEXCO oder der OMR: in diesem Artikel findest Du alle relevanten Affiliate-Marketing-Events auf einen Blick. Denn Affiliate-Marketing ist und bleibt ein People’s Business – und was wäre ein Business ohne persönliche Treffen, Austausch und Networking?

Affiliate NetworxX @ E-Commerce Expo: 16. Februar in Berlin

Die Affiliate NetworkXX ist ein Networking-Event und Community-Treffen für Affiliate-Marketer. Der Fokus liegt auf Austausch, neuen Kooperationen und aktuellen Branchentrends. Besonders beliebt bei Affiliates, die Wert auf persönliche Kontakte legen. Sichere Dir hier ein Ticket!

E-Commerce Expo: 17.-18. Februar in Berlin

Der Ecommerce Day richtet sich an Online-Shop-Betreiber, Marketer und E-Commerce-Verantwortliche. Thematisch geht es um Wachstum, Conversion-Optimierung, Online-Marketing und technische Entwicklungen im E-Commerce. Affiliate-Marketing ist regelmäßig Teil des Programms. Registriere Dich hier.

OMT Summit: 05.-06. März in Düsseldorf

Der OMT Summit ist eine der bekanntesten Online-Marketing-Konferenzen im deutschsprachigen Raum. Das Event deckt Themen wie SEO, Affiliate-Marketing, Content, Social Media und Performance Marketing ab. Neben Vorträgen stehen Networking und Wissenstransfer im Vordergrund. Hier kannst Du Dir ein Ticket sichern.

OMKB Konferenz: 10. März in Bielefeld

Die OMKB Konferenz richtet sich an Online-Marketer mit Fokus auf SEO, Content, Affiliate- und Performance-Marketing. In Vorträgen und Panels teilen erfahrene Praktiker konkrete Strategien und Best Practices. Besonders geschätzt wird der starke Praxisbezug und die Community-Atmosphäre. Hier geht’s zu den Tickets.

Telco-Stammtisch: 19. März in München

Der Telco Stammtisch ist ein Networking-Event für Affiliates, Advertiser und Agenturen, insbesondere aus dem Telekommunikations-Umfeld. In entspannter Atmosphäre steht der persönliche Austausch im Fokus. Ideal für Beziehungsaufbau und informelle Branchen-Insights. Hier kannst Du Dich zum Newsletter anmelden und bleibst immer auf dem Laufenden.

AffiliateBLOG Breakfast: 20. März in München

Das AffiliateBLOG Breakfast in München ist ein Networking-Event für Publisher, Advertiser, und Netztwerke im DACH-Raum. Bei einem gemeinsamen Frühstück stehen persönlicher Austausch, Branchen-Insights und aktuelle Trends im Affiliate-Marketing im Vordergrund. Ergänzt wird das Event durch kurze Impulsvorträge und Raum für Diskussionen mit anderen Profis aus der Szene. Hier kannst Du Dich kostenlos anmelden!

Affiliate NetworxX @ OMR: 05. Mai in Hamburg

Die Affiliate NetworkxX findet 2026 erneut in Hamburg statt und lädt dieses Mal in den Hamborger Veermaster im Herzen von St. Pauli ein. Das Networking-Event bietet eine exklusive Gelegenheit zum Austausch mit Branchenkollegen aus dem Affiliate- und Online-Marketing in besonderer Atmosphäre. Hier kannst Du Dir ein Ticket sichern.

OMR: 05.-06. Mai in Hamburg

Die OMR ist in Europa eines der größten Events für digitales Marketing, Technologie und Business. Die Konferenz verbindet Inspiration, Praxiswissen und Entertainment mit hochkarätigen Speakern. Affiliate-Marketing spielt vor allem im Performance- und E-Commerce-Kontext eine Rolle. Sichere Dir hier ein Ticket!

K5: 23.-26. Juni in Berlin

Die K5 Konferenz ist eines der führenden Events für E-Commerce und digitales Wachstum im DACH-Raum. Sie richtet sich vor allem an Entscheider, Marken und Händler. Affiliate-Marketing wird hier im Zusammenspiel mit Performance-Marketing und Skalierungsstrategien betrachtet. Hier geht’s zu den Tickets!

Affiliate TactixX: 30. Juni in München

Die TactixX ist eine etablierte Fachkonferenz für Online-Marketing. Renommierte Speaker aus der Branche teilen praxisnahe Strategien, aktuelle Trends und konkrete Handlungsempfehlungen. Die Konferenz richtet sich an Marketer, Agenturen und Unternehmen mit professionellem Anspruch. Hier kannst Du Dir ein Ticket sichern!

Affiliate NetworxX @ TactixX: 30. Juni in München

Die Affiliate NetworkxX begleitet die TactixX als exklusives Abend-Networking-Event und bietet Raum für persönlichen Austausch abseits des Konferenzprogramms. In entspannter Atmosphäre treffen sich Affiliate- und Online-Marketing-Professionals, um Kontakte zu knüpfen, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und Branchenthemen zu diskutieren. Sichere Dir hier ein Ticket!

DMEXCO: 23.-24. September in Köln

Die DMEXCO bietet ein umfangreiches Konferenzprogramm zu digitalem Marketing und Technologie. Affiliate-Marketing wird hier im Kontext von Performance, Data, KI und MarTech diskutiert. Ideal für Marketer mit strategischem Fokus. Melde Dich hier an um Benachrichtigungen zu erhalten, sobald der Ticket-Shop öffnet.

Affiliate Conference: 09. November in Berlin

Die Affiliate Conference ist eine spezialisierte Fachkonferenz für Affiliate-Marketing im deutschsprachigen Raum. Teilnehmer erwarten tiefgehende Vorträge, Workshops und Best Practices aus der Praxis. Das Event richtet sich an Affiliates, Agenturen und Advertiser gleichermaßen. Sichere Dir hier ein Ticket.

Affiliate NetworxX @ Affiliate Conference: 09. November in Berlin

Die Affiliate NetworkxX findet im Anschluss an die Affiliate Conference als begleitendes Abend-Networking-Event statt. In entspannter Atmosphäre haben Teilnehmende die Möglichkeit, Gespräche aus dem Konferenzalltag zu vertiefen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Partnerschaften zu pflegen. Hier kannst Du Dir ein Ticket sichern!

Fazit

Damit bist Du bestens vorbereitet und hast einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Affiliate-Marketing-Events des Jahres 2026. Ob Konferenzen, Messen oder Networking-Formate: Die Branche bietet zahlreiche Gelegenheiten für Austausch, Wissenstransfer und neue Partnerschaften. Wir wünschen Dir ein spannendes und erfolgreiches Event-Jahr 2026 mit vielen wertvollen Impulsen und Begegnungen.

