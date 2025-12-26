Nicole Schitl ist 2013 eher zufällig ins Affiliate-Marketing hineingeraten und nach einem kurzen Abstecher in andere Branchen schließlich wieder dort gelandet. Ihren Einstieg fand sie damals über die Affiliate-Agentur ONLINE UNITED GmbH. Seit mittlerweile sechs Jahren arbeitet sie bei retailAds, einem Netzwerk für den Retail-Bereich, das gemeinsam mit communicatioAds, financeAds und Kwanko zur verticalAds Group gehört.

Zunächst war sie in einer Split-Stelle tätig, die Publisher-, Advertiser- und Agentur-Management umfasste. Mit der Zeit verlagerte sich ihr Schwerpunkt jedoch vollständig in den Agentur-Bereich, in dem sie seit Kurzem auch leitend als Lead Agency aktiv ist.

Herzlich Wilkommen, Nicole Schichtl!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht. In den letzten Monaten erlebe ich ständig Neues und probiere Dinge aus, die ich zuvor noch nie gemacht habe. Neue Herausforderungen sorgen dafür, dass das Leben spannend und abwechslungsreich bleibt. 😊



2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Ganz genau erinnere ich mich nicht, aber ich kann mich an die kleinen Momente erinnern, in denen ich aus Versehen auf dem Handy meiner Mutter – dem Klassiker, einem Nokia 3310 – auf den Internet-Button gedrückt habe und in Panik geriet. Diese ersten Schritte ins Netz waren also eher lustig als technisch anspruchsvoll! 😀

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Passend zur Weihnachtszeit: Für einen Adventskalender bin ich wahrscheinlich längst zu alt – aber ich liebe ihn trotzdem. Und ehrlich gesagt: Meine Mutter schenkt mir jedes Jahr wieder einen, und ich möchte das auch gar nicht anders.

4. Was sagen andere über Dich?

Andere beschreiben mich oft als hilfsbereit, fürsorglich und loyal. Außerdem bin ich bekannt dafür, ein großes Herz für Tiere zu haben – und ich trage mein ‚Dorfkind-Gen‘ mit Stolz: bodenständig, herzlich und immer für andere da.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich finde, diese Beschreibung trifft es sehr gut. Ich bin wirklich gern für andere da, unterstütze, wo ich kann, und einmal gegebene Loyalität hat für mich einen hohen Wert. Und ja – das Dorfleben und meine Liebe zu Tieren gehören einfach zu mir. Sie prägen, wer ich bin und wofür ich stehe.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Typisch Affiliate Marketing ist für mich die besondere Mischung aus Professionalität und Gemeinschaft. Die Branche fühlt sich wie ein Netzwerk aus langjährigen Wegbegleitern an – Events gleichen oft einem Klassentreffen. Gleichzeitig bleibt Affiliate Marketing ein unglaublich spannender, dynamischer Kanal, dessen Potenzial noch immer von vielen unterschätzt wird.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ich würde für einen Tag unglaublich gern den Job eines Tierpflegers für Wombats oder Pandas übernehmen. Tiere zu umsorgen, sie zu streicheln und ihre herrliche Tollpatschigkeit aus nächster Nähe zu erleben – das wäre für mich ein absoluter Traumtag.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Die besten Entscheidungen in meinem Leben waren immer die, bei denen ich auf mein Herz gehört habe – nicht nur auf meinen Verstand. Ob es ein besonderer Urlaub war, ein Tier bei mir aufzunehmen oder Menschen mein Vertrauen zu schenken, die es wirklich wert waren: Diese Entscheidungen haben mein Leben bereichert und geprägt.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Auf meine Tiere möchte ich niemals verzichten. Ein Leben ohne sie kann ich mir gar nicht vorstellen – auch wenn ich weiß, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem sich das ändert.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Der genaue Ort ist für mich zweitrangig, aber ich würde im Ruhestand gerne auf einem kleinen Hof leben, umgeben von so vielen Tieren wie möglich. Viel Zeit in der Natur zu verbringen und den Menschen sowie Tieren um mich herum ein glückliches, sorgenfreies Leben zu ermöglichen, wäre für mich das Größte.

