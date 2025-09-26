CloseUp – 10 Fragen an Benedikt Bücker

Nach einer Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel bei Werthenbach war Benedikt dort mehrere Jahre im B2B-Vertrieb tätig. Parallel zu seinem Studium konnte er seine Kenntnisse in Werkstudentenstellen und Praktika bei Unternehmen wie FrieslandCampina, Peek & Cloppenburg sowie Procooling weiterentwickeln – unter anderem im Key Account Management, in der HR-Kommunikation und im Produktmanagement. Aktuell ist er bei Atolls in Berlin tätig, zunächst als Account Manager und inzwischen als Global Business Development Specialist.

Herzlich Willkommen, Benedikt Bücker!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Im August war ich das erste Mal wandern in der Sächsischen Schweiz, kann ich

wirklich empfehlen. Besonders der Blick vom Lilienstein hat mich nachhaltig

beeindruckt. Die Mischung aus Ruhe, Natur und kleinen Abenteuern war eine

wirklich schöne Erfahrung.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Das erste Mal selbst kann ich nicht mehr genau sagen, aber ich kenne bis heute

meine ICQ Nummer.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Ich denke, man sollte sich das innere Kind bewahren, deswegen würde ich sagen,

man ist für nichts zu alt, wenn es sich richtig anfühlt.

4. Was sagen andere über Dich?

Dass ich sehr offen bin und sehr humorvoll, aber vor allem, dass ich ein Nerd bin.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ja, das stimmt schon, insbesondere Popkultur und Technik sind meine Themen.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Die Offenheit der Menschen, ich habe selten so viele Menschen getroffen, mit denen

man wirklich so partnerschaftlich zusammenarbeiten kann.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Für einen Tag wäre ich gerne mal Bundespräsident. Ich stelle mir das unglaublich

spannend vor, mal Einblicke in den Alltag dieses Amtes zu bekommen – wie viel

wirklich hinter den Kulissen passiert.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Die beste Entscheidung war, mein Studium zu beginnen – obwohl ich bereits einen

guten Job hatte. Für viele wirkte das wie ein Rückschritt, aber für mich war es ein

bewusster Schritt nach vorne. Ich wollte mich intellektuell weiterentwickeln und mir

langfristig neue Perspektiven eröffnen. Sich wieder dem Lernen zu öffnen, war

herausfordernd, aber genau das hat mich persönlich und beruflich wachsen lassen.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Die Möglichkeit, immer wieder etwas Neues zu lernen und mich so stetig

weiterzuentwickeln.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

In einem kleinen Haus am Meer. Nicht zu touristisch, aber mit genug Kultur, gutem

Essen und Sonne.

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de