Der OMT-SUMMIT in Düsseldorf 2026

Der OMT-SUMMIT, das große Online-Marketing-Jahresevent, findet erstmals am 5. und 6. März 2026 im Maritim Hotel Düsseldorf statt. Er richtet sich an Marketingverantwortliche, Agenturen, Freelancer und Unternehmen, die auf der Suche nach praxisnahen Impulsen und hochwertiger Vernetzung sind.

Was dich erwartet

Über 140 impulsstarke Vorträge und hochkarätige Masterclasses decken die gesamte Spannweite des Online-Marketings ab – von SEO und Content über Performance bis hin zu KI und datengetriebenen Strategien.

Mehr als 100 Speaker aus der Branche und über 2.500 Teilnehmende sorgen für inspirierenden Austausch und Networking auf hohem Niveau.

Eine großzügige Expo-Fläche von über 1.000 m² bietet direkten Kontakt zu innovativen Tools, Plattformen und Dienstleistern.

Der Fokus liegt klar auf hochwertigem Fachwissen statt Entertainment. Die Afterparty am ersten Abend steht jedoch für entspanntes Netzwerken auf dem Programm #omtliebe.

Ticketoptionen auf einen Blick

Tickettyp Leistungen Preis (Early Bird bis 31.10.2025) Access Ticket Expo, Hauptstages & Afterparty 149,00 € (+19 % MwSt) Premium Ticket Zusätzlich: Bewerbung zu Masterclasses & Aufzeichnungen der Vorträge auf den Hauptstages 299,00 € (+19 % MwSt) VIP Ticket Zusätzlich: Aufzeichnung aller Vorträge, Essen und Getränke all inclusive, Zugang zum VIP-Bereich 999,00 € (+19 % MwSt)

Dein Vorteil über unseren AffiliateBlog

Wir sind Partner des OMT-SUMMITs in Düsseldorf. Über unsere Kooperation kannst du dich für kostenfreie Tickets bewerben – ideal, wenn du im Online-Marketing aktiv bist.

Einfach über dieses Formular eintragen:

Regulär kosten Premium-Tickets 399,00 € netto, aktuell aber im Early-Bird-Verkauf für 299,00 € netto erhältlich.

Viel Erfolg beim Gewinn eines kostenlosen Tickets!

Fazit

Der OMT-SUMMIT 2026 bietet nicht nur eine Bühne für digitales Expertenwissen, sondern definiert auch, wie modernes Online-Marketing aussehen kann: persönlich, fundiert und zukunftsorientiert. Wenn du Inspiration, Kontakte und Umsetzungspotenzial suchst, ist dieser Event ein absolutes Must-attend.