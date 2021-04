Schon das zweite Jahr in Folge konnte das Osterfest nur unter eingeschränkten Bedingungen stattfinden. Das war für viele jedoch kein Grund, auf Online-Shopping zu verzichten. Das Gegenteil war der Fall, denn laut einer Statistik des Admitad Afiliate Networks erlebten Online-Bestellungen über Ostern einen starken Aufschwung. Auch wenn die Marktpräsenz des Affiliate-Netzwerkes in manchen Marktkategorien im Vorjahr noch verhältnismäßig gering war, ist eine Tendenz zu einer Steigerung des gesamten Bestellvolumens zu erkennen.

Im Bereich Fashion & Accessoires stieg beispielsweise die Gesamtzahl der Online-Bestellungen zu Ostern 2021 auf bemerkenswerte 17.000 mit einem durchschnittlichen Warenkorbwert von über 150 Euro, was mehr als 250 % Wachstum im Vergleich zum Vorjahr ausmacht. Modehändler wie C&A, adidas, MandMDirect, Navabi und Angel Jeans sowie der Interior Plattform Lampenwelt.de konnten unter anderem eine durchschnittliche Umsatzsteigerung von 100 % verbuchen.

Zur Osterzeit überkam auch einige die Reiselust und viele stürzten sich in die Planung des Sommerurlaubs. Vom 1. bis einschließlich 5. April verzeichnete Admitad über 60 Hotelbuchungen – unter anderem durch Booking.com. In einer Zeit, in der es zahlreiche Corona-Regelungen gibt, ist das besonders für die Reisebranche ein durchaus positiver Ausblick.

Wie in der nachfolgenden Statistik zu sehen ist, zählten Delivery Services, Sports & Outdoor sowie Personal Care & Pharmacy zu den deutlichen Gewinnern der Osterzeit. In diesen Bereichen konnten im Vergleich zum letzten Jahr Steigerungen im Gross Merchandise Volume von bis zu über 700 % erreicht werden. Die Bereiche Books, E-Commerce Marketplaces und Toys & Baby verzeichneten dagegen keine starken Steigerungen.

Es zeigte sich also, dass die Verbraucher weiterhin gerne Geld für Produkte ausgeben, die für sie Normalität bedeuten – wie zum Beispiel Fashion, Gaming oder Reisen. Im letzten Jahr waren viele Konsumenten an Ostern aufgrund der instabilen Lage und des Lockdowns eher zurückhaltend. Das Oster-Motto dieses Jahr war hingegen: Wir blicken positiv in die Zukunft!

