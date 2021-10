Durch die Corona-Pandemie wurde der persönliche Austausch und Networking-Events in der letzten Zeit immer schwieriger. Mit unserem Event Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp am 30. September haben wir der Affiliate-Branche eine Plattform geboten, sich wieder einmal digital zu vernetzen und auszutauschen. Über 100 Teilnehmer haben das kostenlose Angebot des Affiliate Conference CLUB in Anspruch genommen.

Dieser Blogartikel ist Teil des Recaps zum Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp. Die anderen Teile findest Du hier:

Live Panel – Aufzeichnung des Affiliate TalkxX-Podcast

Ist das Trend oder kann das weg? | Felix Schmidt, Country Manager DACH, Impact (noch nicht veröffentlicht)

Die Open-Data-Revolution – Neue Chancen für die Werbewirtschaft | Benjamin Tauscher, Head of Commercial Development, OptioPay (noch nicht veröffentlicht)

André Kögler, Performance Consultant der easy Marketing GmbH und Vorsitzender der Fokusgruppe Affiliate Marketing im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e. V. hat uns in seinem Vortrag einige Insights zum Thema TTDSG und den kommenden Änderungen gegeben.

Ab 1. Dezember 2021 ist es soweit – das TTDSG-Gesetz tritt in Kraft und wird einen maßgeblichen Effekt auf die Affiliatebranche haben. Nicht nur einmal fiel im Laufe des Vortrages der Satz „Wir werden in Zukunft weniger Transaktionen tracken“.

Doch was wird sich ändern? Zunächst einmal müssen entsprechende Anpassungen bei der Einholung wirksamer Einwilligungen durchgeführt werden. Diese müssen unter anderem freiwillig und nachweislich sein, in informierter Weise erfolgen und granular erteilt werden. Lösungen hierfür können Session-Consent-Strings sein, die durch entsprechende Netzwerk-Parameter übergeben werden. Grundsätzlich sollten Advertiser jedoch so schnell wie nur möglich auf entsprechende 1st-Party-Cookie-Lösungen umsteigen, da der User hier lediglich auf der Advertiser-Seite, seine Einwilligung geben muss.

Um die Einwilligungen zu fördern, sollte das CMP-Design entsprechend angepasst werden und auch PUR-ABO Lösungen zeigen erste Erfolge. Erfahrungen haben hier gezeigt, dass sich 99% der User / Leser dazu entscheiden, die Seite zu besuchen und Werbung zu tolerieren, anstatt einen kleinen Kompensationsbetrag zu zahlen (dieser würde dann die Monetarisierungsausfälle des Affiliates ausgleichen).

Zu guter Letzt wurde natürlich auch über verschiedene Trackingprozesse gesprochen. Container-, Server2Server- & Consent-Less-Session-Tracking wurden hier als bereits gängige Lösungen erläutert.

Einen besonderen Fokus hat der Bereich Cashback & Loyalty erhalten. Hier kann man davon ausgehen, dass auch ohne aktive Zustimmung des Users über eine CMP, 3rd- Party-Cookies gesetzt werden dürfen. Hintergrund ist, dass der User durch die Anmeldung beim jeweiligen Publisher einen entsprechenden Vertrag eingeht. Ein Bestandteil der Vereinbarung ist, dass für die Vertragserfüllung ein entsprechendes Cookie-Tracking von Nöten sei. Advertiser und Affiliatesysteme müssen diese Ausnahme verstehen und entsprechende Lösungen anbieten. Denn wenn dies nicht passiert, werden die Useranfragen- und beschwerden bei den Cashback sowie Loyalty Partnern stark ansteigen.

