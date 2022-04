In der 36. Folge Affiliate TalkxX begrüßen Tobi und Tom bei der Liveaufzeichnung auf dem Affiliate Conference Club Digital MeetUp Hakan Özal von der DKB. Hakan ist ursprünglich gelernter Banker und kam als Quereinsteiger zum Affiliate Marketing. In den letzten zehn Jahren konnte er sowohl auf Netzwerk-, als auch auf Publisher-Seite unzählige Erfahrungen sammeln und auch ehrenamtlich engagierte sich Hakan beim BVDW für Affiliate Marketing. Über seine Erfahrungen der letzten Dekade berichtet Hakan in der 36. Podcast Folge.

Hakan war unter anderem bei dem Netzwerk FinanceAds und berichtet, welche großen Vorteile er als Fachmann der Branche hier hatte und wie ihm diese im Bereich Affiliate Marketing weitergeholfen haben. In der aktuellen Folge plaudert Hakan nicht nur über Herausforderungen und Veränderungen der Branche, sondern auch über wichtige Kommunikationswege und seinem eigenen Berufsweg.

Die Insights in voller Länge gibt’s nur in der Folge. Das gesamte Hörvergnügen ist hier direkt verlinkt, viel Spaß beim Anhören.