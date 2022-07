Die aktuelle Folge Affiliate TalkxX wurde von Tobi und Tom live auf der TactixX in München Mitte Juli aufgezeichnet. Egal ob Advertiser, Publishermanager, Netzwerk-Ansprechpartner, das Garderobenpersonal, Publisher, Podcaster oder sogar der Veranstalter der TactixX: Tobi und Tom haben einen bunten Blumenstrauß an Podcast-Gästen ans Mikro geholt und sich spannende Infos und Erfahrungsberichte zur Veranstaltung eingeholt. Was es alles auf der TactixX zu erleben gab, wie sich das Netzwerken nach der Pandemie-Zwangspause verhielt, wie die Location punkten konnte, aber auch welche Vorträge und Trendthemen auf der Veranstaltung von Relevanz waren, kann in der aktuellen Podcast-Folge nachgehört werden.

Die Insights in voller Länge gibt’s nur in der Folge. Das gesamte Hörvergnügen ist hier direkt verlinkt, viel Spaß beim Anhören!