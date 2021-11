Beim Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp hast Du jetzt die Chance auf ein Apple iPad der neusten Generation.

Alles, was Du für die Teilnahme an der Verlosung tun musst, ist, Dich für unser Digital MeetUp zu registrieren und bei mindestens einem Vortrag dabei sein.

Das gibt es zu gewinnen: 1x Apple iPad der 9. Generation, 64GB, Wifi only sowie 2x 1 Ticket für die Affiliate Conference am 07. & 08. November 2022 in München.

Einfach zum Digital MeetUp registrieren und in Hopin bei mindestens einem Vortrag eingeloggt sein. Teilnahmeschluss: 18. November 2021, 16:45 Uhr

Das klassische iPad ist seit wenigen Tagen in der 9. Generation verfügbar. Ob arbeiten, spielen oder kreativ sein, mit dem neusten iPad bist Du für die Zukunft gerüstet.

Das Apple iPad wird, von 100partnerprogramme.de zur Verfügung gestellt. 100partnerprogramme.de ist die größte Suchmaschine für Partnerprogramme in Deutschland und eines der wichtigsten Recherchetools für die Affiliate-Branche. Hier bekommst Du den gesamten Überblick über Partnerprogramme und Brancheninfos rund um das Thema Affiliate-Marketing.

Klingt gut, oder? Dann melde Dich jetzt zum Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp an und sichere Dir mit etwas Glück Dein neues iPad!

Teilnahmebedingungen

Wer veranstaltet das Gewinnspiel?

Anbieter des Gewinnspiele ist die xpose360 GmbH als Veranstalter des Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp (Impressum).

Was ist die Aufgabe?

Registriere Dich unter https://www.affiliate-conference.de/meetup18nov/ für das Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp und sei bei mindestens einem Vortrag in Hopin dabei.

Was ist der Gewinn?

Unter allen Teilnehmer:innen verlosen wir 1x iPad (2021) mit 64GB Speicher und Wifi sowie 2x 1 Ticket für die Affiliate Conference am 07. & 08. November 2022 in München. Die Adresse des iPad-Gewinners wird an 100 Partnerprogramme zur Übermittlung des Gewinnes weitergegeben.

Wer kann am Gewinnspiel teilnehmen?

Alle, die sich für das Affiliate Conference CLUB Digital MeetUp registriert haben sowie bei mindestens einem Vortrag in Hopin dabei waren. Jeder darf nur mit einer Registrierung am Gewinnspiel teilnehmen.

Wann endet das Gewinnspiel?

Das Gewinnspiel läuft bis zum 18. November 2021 um 16:15 Uhr. Bis dann musst Du Dich in Hopin eingeloggt haben.

Wie werden die Gewinner ermittelt?

Die Gewinner werden am 18. November unter allen eingeloggten Teilnehmern per Zufallsgenerator ermittelt und ab 18:00 Uhr innerhalb des Events bekannt gegeben.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.