Affiliate-Marketing-Highlights 2024: Ein Rückblick auf die Top-Events des Jahres

Das Jahr 2024 war für die Affiliate-Marketing-Branche ein voller Erfolg! Von spannenden Konferenzen über Networking-Frühstücke bis hin zu glamourösen Award-Verleihungen – es gab zahlreiche Möglichkeiten, Wissen zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. In diesem Jahresrückblick nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die wichtigsten Events des Jahres.

April: AffiliateBLOG Breakfast in München

Der Startschuss für das Event-Jahr fiel im April mit dem AffiliateBLOG Breakfast in München. In lockerer Atmosphäre tauschten sich Branchenvertreter bei Kaffee und Frühstück über Trends und Entwicklungen im Affiliate-Marketing aus. Neben spannenden Gesprächen standen Themen wie Performance-Steigerung und neue Affiliate-Strategien im Fokus. Der perfekte Start in ein ereignisreiches Jahr!

Mai: OMR Festival 2024

Das OMR Festival in Hamburg war auch in diesem Jahr wieder ein absolutes Highlight. Mit über 70.000 Teilnehmern aus der Digitalbranche, internationalen Top-Speakern und einer geballten Ladung Networking-Möglichkeiten war das Event ein Pflichttermin. Besonders beeindruckend: prominente Gäste wie Kim Kardashian, spannende Insights von Meta, Vodafone und L’Oréal, sowie Konzerte von Shirin David und Ski Aggu.

Die Abendveranstaltung „Affiliate NetworkxX @ OMR“ von Oliro bot eine exklusive Gelegenheit zum Networking in einem festlichen Rahmen. Die Bootstour, begleitet von mitreißender Musik, bot bis spät in die Nacht eine dynamische Atmosphäre für Networking und Austausch.

Juni: SparksCon 2024

Im Juni stand mit der SparksCon in Augsburg das nächste große Event auf dem Plan. Die Konferenz zog rund 2.000 Teilnehmer an und drehte sich vor allem um die Themen Digitalisierung, KI und innovative Unternehmensführung. Besonders spannend waren die Masterclasses und der inspirierende Vortrag von Rainer Göttmann über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen.

Juni: Awin ThinkTank 2024 Ebenfalls im Juni fand der Awin ThinkTank 2024 in Berlin statt. Der Networking-Event lockte zahlreiche Advertiser und Publisher an, darunter Unternehmen wie ABOUT YOU, Dyson und Klarna. In spannenden Keynotes und Workshops wurden die neuesten Trends im Affiliate-Marketing diskutiert – ein Muss für alle, die in der Branche aktiv sind. Awin ThinkTank 2024

Juli: TactixX 2024

Die TactixX in München gilt als die größte Konferenz für Affiliate- und Performance-Marketing in Deutschland. Auch 2024 kamen wieder rund 500 Teilnehmer zusammen, um sich in Vorträgen und Workshops zu aktuellen Themen wie KI im Online-Marketing und rechtliche Rahmenbedingungen weiterzubilden.

August: Gamescom 2024

Im August war die Gamescom in Köln der Treffpunkt für die Gaming- und Influencer-Szene. Neben den neuesten Gaming-Trends ging es auf dem Gamescom Congress auch um Themen wie Künstliche Intelligenz in Games und Games als politische Plattform. Für Marketer bot die Business Area jede Menge Networking-Möglichkeiten.

September: Affiliate Connect Breakfast in Berlin

Im September gab es wieder ein besonderes Highlight für die Affiliate-Branche: das Affiliate Connect Breakfast in Berlin. Auf der Dachterrasse mit Blick über die Stadt kamen rund 70 Experten zusammen, um über Themen wie Endkundenstrategien und Podcast-Marketing zu sprechen – begleitet von einem erstklassigen Frühstück.

November: Affiliate Conference 2024

Kurz vor den PerformixX Awards fand die Affiliate Conference 2024 in München statt – eine der wichtigsten Veranstaltungen der Branche. Mit spannenden Vorträgen und Panels zu Themen wie KI im Affiliate-Marketing, Nachhaltigkeit und New Work bot die Konferenz wertvolle Insights für Affiliates, Advertiser und Netzwerke. Besonders der Vortrag von Kai Rieke über die neuesten Entwicklungen in der Branche sorgte für viel Gesprächsstoff.

& PerformixX Awards 2024

Im November stand die Affiliate Conference in München im Fokus, auf der die PerformixX Awards 2024 verliehen wurden. Die Preise würdigen die besten Leistungen im Affiliate- und Performance-Marketing. Besonders gefeiert wurden die Kategorien „Beste Affiliate-Agentur“ (MAI xpose360) und „Bester Advertiser“ (Vodafone) – ein absolutes Branchenhighlight!

Dezember: WinterBash 2024

Das Jahr endete mit einem Knall: Der WinterBash 2024 in Nürnberg war der perfekte Abschluss eines erfolgreichen Affiliate-Jahres. In festlicher Atmosphäre kamen Branchenvertreter zusammen, um das Jahr Revue passieren zu lassen und neue Kontakte zu knüpfen. Ein Abend voller Glanz und guter Gespräche!

Technologien und innovative Monetarisierungsmodelle steht die Branche auf einem stabilen Fundament, um auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein.

Ausblick auf 2025: Diese Events solltet ihr nicht verpassen

Das Jahr 2025 hält bereits jetzt spannende Events für Affiliate-Marketer bereit:

Markiert euch die Termine im Kalender! Diese Events sind eine hervorragende Gelegenheit, um euer Netzwerk auszubauen und die neuesten Trends im Affiliate-Marketing mitzunehmen.

Das Jahr 2024 hat gezeigt, wie wichtig persönliche Begegnungen und fachlicher Austausch in der digitalen Welt sind. Wir freuen uns schon auf ein spannendes Affiliate-Jahr 2025 – sei dabei!